Västilän maraton juostaan jo toukokuun alussa – se on ehkä Suomen raskain maantierata

Västilän maraton järjestetään lauantaina 4. toukokuuta. Syynä Västilän perinteisestä, toukokuun puolenvälin jälkeisestä viikonlopusta luopumiselle oli se, että siihen on vuosi vuodelta kasautunut entistä enemmän maratonkisoja, muiden muassa suuri Helsinki City Marathon siirsi viime vuonna kisansa toukokuun kolmannen viikon lopulle.

Västilän maratonin kisakeskuksena on luonnollisesti vanha ja arvokas Västilän Voimantalo.

Västilän maratonin aikaistamisella pyritään nostamaan osanottajamääriä. Visiona on, että Västilän maraton voisi toimia talven jälkeen nyt hyvänä harjoituskisana suurimpiin kisoihin.

Kilpailu on Oriveden alueen ainoa virallinen maratonkisa, sen rata on tarkistusmitattu ja dokumentoitu SUL:n edellyttämällä tavalla vuonna 2010. Reitti on edelleen myös Suomen ehkä raskain maantierata, sen vuoksi osanottajamäärät eivät juuri koskaan ole nousseet yli 100 juoksijan.

Västilässä voi ottaa ”miehestä mittaa”, tämä ilmaisu tulee kuitenkin ymmärtää laajassa merkityksessä erityisesti tänä sukupuolineutraaliuden aikana, eli myös naiset ovat erittäin tervetulleita kilpailemaan.