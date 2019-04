Kirjassa pitää olla jotakin tietämisen arvoista

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 300 vuotta Daniel Medelplanin puuaapisesta, jonka ansiosta pälkäneläiset oppivat lukemaan, vaikka isovihan aikaan hävitetyssä maassa oli kaikesta pulaa.

Pälkäneellä vietettävä lukutaidon vuosi innostaa lukijakuntaa tarttumaan kirjaan. Tällä palstalla kirjavinkkaajiksi haastetut esittelevät kolme lukemisen arvoista kirjaa. Lisäksi lukijat voivat toimittaa omia kirjavinkkejä osoitteeseen daniel.medelplan@gmail.com.

Lukeva ja soittava lakimies

Flanellisessa perinnepaidassaan haitariaan näppäilevä Matti Forsten ei vastaa mielikuvaa kuivakasta lakimiehestä. Paljon lukeva pälkäneläisjuristi tuntee lakipykälien lisäksi myös taiteen.

– Ehdotin vinkkaajaksi Leena Forstenia. Leena ilahtui ja kiitti kunniasta, mutta kertoi Matti Forstenin lueskelevan paljon. Hänellä on vankat mielipiteet lukemastaan. Esimerkiksi dekkareita hän ei pidä lukemisen arvoisina kirjoina ollenkaan, toteaa Matin haastanut Eila Timonen.

Kirjavinkkaajana Matti Forsten

Minun on vaikea lukea kirjaa, jossa ei ole jotakin tietämisen arvoista. Minun iässäni ei ole enää aikaa vain kulutettavaksi. Uuden löytäminen ja asiayhteyksien oivaltaminen ovat parhaita mielihyvän tuojia. Hyvät kauno- ja tietokirjat osoittavat inhimillisen evoluution kehityksen tason.

Kirjat ovat minulle vaihtuva joukko hyviä ystäviä, viisaita tietäjiä ja pyyteettömiä tukijoita matkallani sinne mihin polkuni kerran päättyy.

Kaiken aikaa on luettavanani kolme, neljä kirjaa. Erityinen ryhmä muodostuu kirjoista, jotka ovat sanakirjojen ohella jatkuvasti käden ulottuvissa. Tällaisia ovat muun muassa Ursan tähtikartasto, Albin Tjercrantzin Suomalaisen merisanakirja 1862 (SKS), Sillanpään Hurskas kurjuus, Vladimir Stanislavskin Näyttelijän työ, Vänrikki Stålin tarinat (Mannisen suomennos) ja Katekismus (1831). Viimeksi mainittu on tiivistetyin elämänohje kristityille. Ottakaapa kirja kouraanne ja tarkkailkaa sen ohjelmiston toteutumista omassa havaintomaailmassanne ja ihmetelkää.

Mitä olen viimeisen puolen vuoden aikana lukenut? Mieleeni tulee muutamia teoksia. Olli Jalosen Taivaanpallo, jonka Robinson Crusoen lukeneena voit jättää väliin. Andrus Kivirähkin Riihiukko eli marraskuu, on syväsukellus Viron kansatieteen historiaan. Jevgeni Vodolazkinin Lentäjä on lukemisen arvoinen, mutta työlästä luettavaa, ellei ole aiemmin lukenut uudempaa venäläistä proosaa. Saman kirjailijan Venäjän merkittävimmillä kirjallisuuspalkinnoilla palkittu Arsenin neljä elämää on pohjamutia myöten ihmisen sielunelämää luotaavaa vavahduttava lukukokemus. James Joycen Runoja pennin kappale on miellyttävä kirjanen, koska runot on avattu selityksin. Ville Ropposen toimittama Volga antologia on harvinainen katsaus lähisukukielten kaunokirjallisuuden tilaan ja tilanteeseen. Anton Tsehovin Hevosenkaltainen sukunimi ja muita novelleja kokoelmaa lukiessa voi kuvitella olevansa dramaturgi ja tehdä novellit näytelmiksi.

Kirjojen Kirsi Kunnas Sateessa ja tuulessa sekä Suomalaiset fasistit osalta viittaan Eila Timosen kirjoitukseen. Matti Klingen Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys sisältää valtavan määrän historian kirjoittamisen historiaa. Jake Nymanin Tähtisumu on jokaisen kevyempää musiikkia harrastavan syytä lukea. Mauri Takalan Karjasta marjaan, raikkaassa pienessä kirjassa on paljon järkeä ja selkeää tietoa. Martti Grönforsin Maan tapa Sri Lankassa pitäisi jokaisen hiemankin rasistiksi itsensä tuntevan lukea. Miia Ijäksen Varjoista valtaistuimelle on yllättävän pölytön historian kirja, joka vaivattomasti avaa selkeän näkymän Euroopan historiasta 1400–1600 luvuilla. Puolan ja Liettuan asema sekä Jagellonien, Habsburgien ja Waasojen Eurooppa avautui minulle uudella ymmärrettävällä tavalla.

Janne Haikarin Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä esittelee paikallishallinnon ja valta- sekä veronkanto-oikeudet Porin kreivikunnassa 1650-luvulla. Kirja niille, jotka haluavat ymmärtää suomalaista maanomistusta, aluehallintoa ja veronkantoa 1600-luvulla.

Kirjat, joita suosittelen luettaviksenne

Aulis Aarnio, Kostian pappi

Kirjan kieli on selkeää ja jykevää juristin kieltä ilman kapuloita. Painoasu on parhainta, mitä olen tavannut. Kookas kirjasin, selvät rivinvälit sekä tarkoituksenmukaiset luku- ja kappalejaot tekevät lukemisesta miellyttävää. Lukiessanne tätä aina ajankohtaista kirjaa verratkaa Aarnion ajankuvausta omaan aikaamme. Mikä on muuttunut vai onko mikään?

Miten nykyisin suhtaudumme sotiin ja niiden aiheuttaman pakolaisuuden vaikutuksiin meillä ja muualla? Entä suhde kansalaisuuksiin, kuten venäläisyys, ruotsalaisuus, virolaisuus jne.

Uskonnot ovat Pälkäneen lakeuksilla olleet aina ongelmallisia eri lahkoista puhumattakaan. Miten suhtaudumme eri luterilaisiin lahkoihin saati eri uskontoihin, kuten ortodoksit, muslimit, juutalaiset tai Kaukoidän suuret uskontokunnat? Rodut ovat olleet ja ovat edelleen ongelma, eli värilliset, romanit ja muutkin, jotka vaikuttavat vierailta kielensä tai ulkomuotonsa puolesta.

Lukutaito on tietämisen ja ymmärtämisen perusedellytys. Aarnio käsittelee voimallisesti tietämisen sokean uskon ongelmaa. Kirjaa lukiessanne kiinnittäkää erityinen huomio Mathias Ithalinin kirjan viimeisillä sivuilla olevaan saarnaan. Tiede vastaan sokea usko on ikuinen kiista.

Medelplan oli aikansa Kirsi Kunnas eli aapisen tekijä. Mitä on todellinen ymmärtävä lukutaito tänään kännykkätietokoneiden aikana? Peruskoulun päättäneistä kymmenen prosenttia ei osaa lukea.

Daniel Besace, Valtameri

Kirjoittaja on entinen perämies, joka kuvaa matkaansa maalla pitkin Ranskan rannikkoa vanhoja tullipolkuja pitkin. Samalla kirjoittaja suree Polynesiassa kuollutta isäänsä.

Kirja kuvaa ihmisen voimallista ponnistelua päästä kokemaan itsensä osana universumia ilman ihmisten luomaa keinotekoista elämästä erottavaa rahan ja tavaran verkkoa. Pyrkimyksenä on elää luonnon ehdoin: pysyä mieluummin köyhänä kuin kadottaa todellinen itsensä.

Jos haluat saada tästä kirjasta vahvan lukukokemuksen, niin hanki rentoutuksessa käytettävä taustaääni cd (By the sea, madacy music group.)

Vladimir Nabokov, Puhu, muisti

Kirja on monipuolinen kuvaus Venäjän tsaarinajan, ensimmäisen maailmansodan jälkeisen Euroopan ja toisen maailmansodan jälkeisen USA:n sivistyneen ylimystön ja kirjailijain elämästä.

Kirja on yleissivistyksen kannalta hyödyllinen, sillä se toimii vertailukohtana luettaessa eri kirjailijoiden samalta ajalta olevia teoksia. Tästä kirjasta kannattaa lukea myös esipuhe.

Vladimir Nabokovin kirjoja on suomeksi käännetty toistakymmentä, joista kuuluisin lienee Lolita.