Sydän-Hämeen Lehden eduskuntavaalilehti on julkaistu – lue Pälkäneen ja Kangasalan ehdokkaiden esittelyt lehdestä

Sydän-Hämeen Lehden eduskuntavaalilehti on julkaistu. Lehdestä löytyy runsaasti asiaa vaaleista, ja siihen on koottu Pälkäneen ja Kangasalan ehdokkaiden esittelyt. Pälkäneeltä ehdokkaita on yksi, Kangasalta kansanedustajan paikkaa havittelee puolestaan 12 ehdokasta.

Sydän-Hämeen Lehden vaalilehteen pääset osoitteesta https://shl.edocker.com/reader/f93d777e-553d-11e9-b38e-00155d64030a .