Viime kesän kuivuudesta kärsineille tiloille jaetaan lisätukia

Ruokavirasto maksaa 11.4.2019 alkaen lisätukia maatiloille, joille on aiheutunut tuotannon menetyksiä kasvukauden 2018 poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Tukimuotoja ovat väliaikainen kansallinen erityistuki ja pohjoisen hehtaarituen lisämaksu.

Väliaikaista kansallista erityistukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa ja pohjoisen hehtaarituen lisämaksua noin miljoona euroa. Lisätuet rahoitetaan kansallisista varoista.

Väliaikainen kansallinen erityistuki on kohdistettu maatiloille, joilla on ollut kevätvehnä- tai rehuohra-alaa Etelä-Suomen AB-tukialueella. Kotieläintilat voivat saada lisäksi tukea AB-tukialueella viljellystä rehunurmesta. Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu on suunnattu maatiloille, jotka ovat viljelleet kevätvehnää pohjoisen tuen alueilla (C1, C2, C2p ja C-alueen saaristo). Maatilat saivat hakea tukia kuivuuden aiheuttamiin menetyksiin tammikuussa 2019.