Oodi elämälle uusintaesityksenä Sahalahdella

Oodi elämälle eli runoja ja musiikkia sisältävä tilaisuus on ohjelmaltaan keväinen, elämänmyönteinen, elämän tärkeistä asioista kertova kokonaisuus. Se sai ensiesityksensä viime keväänä Kangasalan kirkonkylän seurakuntakodissa. Heti tilaisuuden päätyttyä toivottiin kovasti uusintaesitystä, ja uusintaesitys päätettiin toteuttaa Sahalahden seurakuntatalossa vähän lyhennettynä ja uudistettuna.

Runojen kokonaisuuttaa jaksottaa musiikki eri osiin.

– Meitä runoriimulaisia onnisti, kun saimme musiikkiosuuksien toteuttajaksi Janne Kyrönlahden ja hänen johtamansa kirkkokuoron, kertoo Runoriimun ohjaaja Sirkka Eerilä.

Kanttori Janne Kyrönlahti pohtii, että runossa ja laulamisessa käytetään paljon samoja keinoja: laulukin on sisäistettävä, että siihen saa tunteen mukaan. Kuoro on monivivahteinen instrumentti. Sillä on mahdottoman paljon ilmaisukeinoja, ja siinä mielessä kuorolaulua voi verrata puheeseen.

Oodi elämälle -tilaisuuden järjestävät Valkeakoski-opiston Runorimu-ryhmä ja Kangasalan seurakunta Sahalahden seurakuntatalossa ( Kurviksenkuja 5 ) sunnuntaina 7. huhtikuuta kello 15. Suunnittelu ja ohjaus on Sirkka Eerilän, musiikista vastaa Sahalahden kirkkokuoro ja Janne Kyrönlahti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja paikalla on kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen maksu kerätään Lasten Pankin hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta.