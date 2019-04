Forum Akaa: Sitä saa mitä tilaa

Eduskuntavaalien jälkeen saamme eduskunnan, äänestämme sitä tai emme. Jos äänestän, voin vaikuttaa edustajatilaukseen. Jos en äänestä, annan vaikutusvallan muille.

Ennakkoäänestys on ohi, mutta varsinainen vaalipäivä on vasta edessä. Tutkitusti eniten vaaleissa äänestävät ne, joilla asiat ovat suhteellisen hyvin ja joilla on jo ikää ja elämänkokemusta. Vähiten äänestävät pienituloiset ja nuoret.

Nuorten määrä on vähenevä, ja isoa osaa heistä ei äänestäminen kiinnosta. Yle kertoi, että viime eduskuntavaaleissa 20-vuotiaista äänesti vain 43 prosenttia. Toisaalta eläkeläisten määrä kasvaa, ja he ovat aktiivisia äänestäjiä. Kumpaa joukkoa arvelette ehdokkaiden enemmän kosiskelevan valituksi tulemisen toivossa?

Mitä jos nuoret yllättäisitte, tekisitte vaalipäivänä äänestämisestä valtakunnallisen some-ilmiön ja jonottaisitte joukolla sunnuntaina uurnille? Siinä olisi vaaliasiantuntijoille illan tv-lähetyksiin ihmettelemistä, ja voisi läpimenijöissäkin olla melkoisia yllätyksiä. Olisi mielenkiintoista katsoa, millaisia vaikkapa opiskelua ja vuokra-asumista koskevia päätöksiä ensi vaalikaudella tehtäisiin.

Paljon kuulee sanottavan, että pienituloisia ei kukaan muista, ja työttömyys- ja sosiaaliturvaa leikataan. Niinpä, jälleen palataan siihen, ketkä äänestävät eniten.

Työttömät ja toimeentulotuen saajat eivät ole niitä aktiivisimpia äänestäjiä, eivätkä he halua lähteä toreillekaan mieltään osoittamaan. Jos kaikki 400 000 viime vuonna perustoimeentulotukea saanutta äänestäisi, niillä äänillä menisi moni ehdokas läpi.

Suurin joukko äänestäjistä on suhteellisen hyvinvoivia keski-ikäisiä ja -tuloisia, työssäkäyviä ja äänestämään tottuneita ihmisiä. Heidän äänensä kuuluu ja näkyy vaalikentillä, mutta siitä ei ole ollenkaan takeita, mitä puoluetta he äänestävät. Vain osa heistä on puolueuskollisia. Toiset valitsevat puolueensa jokaisessa vaalissa uudelleen. Näiden henkilöiden äänistä taistellaan, sillä he oikeasti käyvät ilmaisemansa mielipiteensä vaaliuurnilla.

Toinen joukko, joiden äänistä kamppaillaan, ovat eläkeläiset. Heitä on paljon, ja isolle joukolle eläkeläisiä äänestäminen on elinikäinen tapa, josta ei luovuta. Näiden vaalien alla osa eläkeläisistä vaikuttaa olevan melkoisen kiukkuisia, joten heissä voi piillä näiden vaalien yllätyksien tekijöitä.

Puolueet tietävät hyvin, ketkä yleensä äänestävät ja ketkä eivät. Suurimmat puolueet panostavatkin kampanjoissaan näihin eniten äänestäviin joukkoihin. Suurimpien äänestäjäryhmien tahto näkyy vaalien jälkeen myös eduskunnassa. Sitä kuusta kuulevi, joka edustajanpaikan tai jopa ministeriauton tarjoavi.

Pääasia kuitenkin on, että me kaiken ikäiset ja tuloiset kävisimme äänestämässä. Saisimme meitä kaikenlaisia suomalaisia hyvin edustavan joukon eduskuntaan. Saisimme sen mitä tilasimme ja varmistaisimme monialaisen äänemme kuulumisen myös vaalien jälkeen.

Eija Kariluoma

Kirjoittaja on entinen kunnan ja nykyinen valtion virkanainen.

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa.