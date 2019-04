Nuuskaa ei kannata tunkea huuleensa – Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on löydetty kasvi- ja tuholaismyrkkyjä

Tiesitkö, että nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin savukkeet. Tupakointi ja nuuskan käyttö haittaavat lasten ja nuorten terveyttä ja niiden käyttö aiheuttaa voimakkaan nikotiiniriippuvuuden

– Nuori ja hänen kehonsa ovat ainutkertaisen arvokkaita. Nuoren vielä kehittymässä olevaa kehoa ei kannata altistaa nikotiinin haitoille, toteaa terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila Syöpäjärjestöistä.

Terveysvaikutukset lapsen, nuoren ja aikuisen elimistöön

Ihmisen aivot kehittyvät murrosiästä 25-vuotiaaksi saakka. Tänä aikana aivot ovat herkät erilaisten keskushermostoon vaikuttavien aineiden, kuten nikotiinin vaikutuksille. Nikotiini vaikuttaa aivojen hermosolujen toimintaan ja voi haitata oppimista ja tiedonkäsittelyä. Nuoren kehittyvät aivot ovat herkät myös riippuvuuden syntymiselle. Riippuvuus haittaa keskittymistä ja aiheuttaa levottomuutta.

Aivojen lisäksi nikotiini vaikuttaa haitallisesti koko kehossa. Nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa siten sydämen sykettä sekä kohottaa verenpainetta. Se huonontaa suorituskykyä, lihasten kehittymistä ja palautumista. Lisäksi nikotiinilla on haitallisia vaikutuksia muun muassa sokeriaineenvaihduntaan, kolesteroliarvoihin sekä syöpäriskiin.

Nikotiinin haitat

Nikotiini ja sen aiheuttama riippuvuus ovat keskeisiä syitä sille, miksi ihmiset jatkavat haitallisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Nikotiini pystyy imeytymään elimistöömme monella tavalla – esimerkiksi tupakansavussa tai sähkösavukkeen höyryssä hengitettynä, suun tai nenän limakalvoilta, nieltynä tai

nestemuotoisena ihon läpi. Toistuvasti pieninä annoksina käytettynä nikotiini haittaa elimistön normaalia toimintaa ja aiheuttaa terveyshaittoja. Suurina kerta-annoksina nikotiini aiheuttaa välittömiä myrkytysoireita.

Nikotiinin vaikutukset terveyteen

Toistuvat nikotiiniannokset ja vieroitusoireet, jotka johtuvat nikotiinin poistumisesta, pitävät elimistöä jatkuvassa rasitustilassa. Nikotiinin käyttö tihentää välittömästi sykettä ja nostaa tilapäisesti verenpainetta. Sydän joutuu työskentelemään kovemmin.

Nikotiini häiritsee myös valtimoiden endoteelin toimintaa. Endoteeli on verisuonien, imusuonien ja sydämen sisäpintoja verhoava ohut solukerros. Pitkällä aikavälillä tällaiset muutokset lisäävät valtimosairauksien riskiä. Yleisin näistä on sepelvaltimotauti.

Lisäksi nikotiinin on havaittu vähentävän insuliiniherkkyyttä. Insuliini on hormoni, jonka tarkoitus on säädellä sokeriaineenvaihduntaa elimistössä. Kun insuliiniherkkyys vähenee, insuliini ei toimi kudoksissa niin kuin pitäisi eikä pidä verensokeria tasaisena. Insuliiniherkkyyden väheneminen lisää riskiä kakkostyypin diabeteksen kehittymiselle.

Nikotiinin ja syövän yhteys ei ole selkeä, mutta on viitteitä siitä, että nikotiini on syöpävaarallinen aine. Laboratorioissa tehtävissä solukokeissa nikotiinin on havaittu edistävän syöpäsolujen kasvua. Joissakin eläinkokeissa nikotiini on sekä aiheuttanut että edistänyt syöpää.

Toistuva nikotiinin käyttö aiheuttaa muutoksia aivoissa. Aivot kehittyvät hyvin voimakkaasti nuoruudessa. Nikotiinialtistus muokkaa nuoren aivojen hermosolujen toimintaa siksi jopa pysyvästi. Se vaikuttaa siihen, miten aivot ottavat vastaan, varastoivat, käsittelevät ja tuottavat tietoa – miten esimerkiksi pystymme keskittymään uuden oppimiseen.

Nikotiinin käyttö huonontaa suorituskykyä

Nikotiini supistaa verisuonia ja sitä kautta nostaa hetkellisesti verenpainetta ja sydämen syketasoa, jolloin lihasten verenkierto vähenee, ja hapen sekä ravintoaineiden saanti heikkenee. Hapen ja ravinteiden puutteessa lihakset eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, väsyvät helpommin, eivätkä kasva ja kehity treeniä vastaavalla tavalla.

Myös palautuminen hidastuu, koska lihasten verenkierto on heikentynyt, elimistö on stressitilassa. Nikotiiniriippuvuudesta johtuvat vieroitusoireet voivat aiheuttaa univaikeuksia. Uni on yksi voimakkaimmin palautumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Nikotiinin myrkyllisyys

Nikotiinia alettiin käyttää kasvinsuojeluaineiden tehoaineina laajamittaisesti 1900-luvun alkupuolella. Nykyäänkin joissakin tuholaismyrkyissä käytetään nikotiinin johdannaisia, neonikotinoideja. Viime vuosina niiden käyttöä on rajoitettu useissa maissa, koska niiden on epäilty liittyvän viljelykasveja pölyttävien mehiläisten kuolemiin.

Suurina annoksina nikotiini on myrkyllistä myös ihmiselle. Tuholaismyrkkyjä työssään käyttävillä on esiintynyt lukuisia nikotiinimyrkytyksiä. Niitä on havaittu myös tupakkaviljelmien työntekijöillä, jotka käsittelevät suuria määriä tupakkakasvin lehtiä paljain käsin ja nikotiinia pääsee imeytymään suoraan ihon läpi.

Nykyään lieviä nikotiinimyrkytyksiä esiintyy erityisesti lapsilla, jotka ovat vahingossa nielleet jotakin tupakka- tai nikotiinituotetta. Lievän myrkytyksen oireita ovat huono olo ja oksentaminen. Vakava myrkytys voi johtaa kohtauksiin ja hengityksen lamaantumiseen ja vaatii aina sairaalahoitoa.

Nikotiini sabotoi oppimista

Nuoret aivot kehittyvät hurjaa vauhtia. Nikotiini heittää kapuloita rattaisiin häiritsemällä hermosolujen toimintaa. Juuri hermosolujen avulla aivot ottavat vastaan, varastoivat ja käsittelevät uusia asioita. Pitkään tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa käyttävän päänupissa muutokset ovat usein pysyviä. Riippuvuuden syntyminen liittyy myös aivojen muutokseen. Riippuvuus kehittyy erityisen nopeasti nuorelle, jonka aivot ovat kehittymässä. Nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin savukkeet. Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on löydetty 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä, sekä muun muassa kasvi- ja tuholaismyrkkyjä.

Tupakointi ja nuuskaus

Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttävillä nikotiiniannos on keskimääräistä suurempi kuin tupakoivilla. Nuuskan nikotiinipitoisuudet vaihtelevat n 8 milligrammasta 22 milligrammaan per gramma. Nuuskapurkillisesta saatava nikotiinimäärä nousee helposti tupakka-askista (160mg) saatavan määrän ohi. Säännölliseen nuuskankäyttöön liittyykin voimakas nikotiini riippuvuus. Ehyt.fi

Nuoruus ei suojele tupakoinnin haittavaikutuksilta. Nuoren ihmisen tupakoidessa (tai nuuskatessa) hänen elimistöönsä varastoituu tupakan ja nuuskan sisältämiä kemikaaleja, jotka voivat myöhemmin tulla esille erilaisten vakavien sairauksien muodossa esim. keuhkoahtaumatauti, sydän ja verisuonitaudit sekä keuhkosyöpä haimasyöpä, mahasyöpä ja suusyöpä. Tupakkateollisuus käyttää eläimiä tuotteidensa testaamiseen. Koe-eläiminä käytetään paljon beagle-rotuisia koiria, koska ne ovat sopivan kokoisia, ystävällisiä ja helposti käsiteltäviä.

Läsnä ja lähellä tärkeällä hetkellä

Terveydenhuollon ammattilaisten Aikaa lapselle -ryhmä nostaa kuukausittain ilmoille ajatuksia, ideoita ja ilmiöitä lasten maailmaan liittyen. Aikaa lapselle -kuukausiviesteihin kirjoittavat lastenneuvolasta Pia Koivuniemi, äitiysneuvolasta Susanna Kaisko, kouluterveydenhuollosta Johanna Lantela ja Maarit Koskela sekä hammashoitaja Elina Saarinen. Kokoamme eri lähteistä vastauksia kiperiin tilanteisiin lastemme parhaaksi.