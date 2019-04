Löydä itsellesi uusi harrastus kulttuuri- ja hyvinvointitorilta

Pomppulinnaa, nallelääkäriä, työpajaa, taekwondoa, taidetta ja touhu. Kangasalan kulttuuri- ja hyvinvointitorin ohjelma on taas hengästyttävän pitkä. Tori levittäytyy tällä kertaa myös kirkkoon. Yhdistyksiä saapuu torille taas runsain joukoin ja järjestäjien piti keksiä, miten kaikki innokkaat saadaan mahtumaan kevään suosittuun kansanjuhlaan.

Hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen ja kirjastovirkailija Riina Dahlman kertovat, että Kangasalan kirkossa pääsee kuulemaan kuorolaulua, muuta musiikkia ja lapsille järjestetään urkuesittely.

Myös Kangasala-talon ja kirjaston molemmat kerrokset kannattaa kiertää, sillä paikalla on runsaasti paikallisia yhdistyksiä.

– Myös yritykset olisivat kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaamme mutta tämän tapahtuman idea on ollut tarjota yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuus tulla esittelemään toimintaansa kaupunkilaisille, verkostoitumaan ja tekemään jäsenhankintaa. Tilan rajallisuuden vuoksi emme voi laajentaja tapahtumaa tähän suuntaan vaan kannustamme kiinnostuneita yrittäjiä osallistumaan yrittäjien kevätmarkkinoille, Mäkinen linjaa.

Yhdistyksiä on tänäkin vuonna melkein 80 kappaletta esittelemässä toimintaansa ja hankkimassa lisää jäseniä. Halukkaita tulijoita olisi ollut vielä ilmoittautumisajan päätyttyäkin, mutta torin paikat olivat jo täynnä.

17-vuotias yrittäjä jakaa vinkkejä

Tämän vuoden uutuutena kuullaan 17-vuotiasta opiskelijaa Aatu Itkosta, joka antaa vinkkejä nuorille hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Nuori yrittäjä kertoo, miten itse yhdistää opiskelun ja yrittämisen. Hän on tehnyt jo 13-vuotiaasta saakka keikkaa taikurina, juontajana ja yritysluennoitsijana.

Nuorisoa on huomioitu tämän vuoden torilla aiempaa enemmän. Esimerkiksi Kangasalan Moottorikerhon nuorisojaosto tuo paikalle mopon ja Mielikuvitusystävät ry järjestää yli 15-vuotiaille liveroolipelihetken.

– Aikaisempina vuosina ei ole ollut näin paljon nuorille suunnattua ohjelmaa. Nyt meitä jännittää miten saamme nuorisoa liikkeelle lauantai aamupäivällä. Meillä on esimerkiksi nuorisotila Sentterissä sadalle ensimmäiselle kahvia, mehua ja jäätelöä. Esittelyssä on myös uusi liikkuva nuorisotila: auto, jonka on tarkoitus kiertää ympäri kaupunkia. Autolle järjestetään nimikilpailu, Mäkinen kertoo.

Open stage -lavalla lapset pääsevät esittämään osaamistaan kirjaston lasten- ja nuorten osastolla, jossa juontajina hääräävät Pikkuteatterin satuhahmot mm. Piko ja Riku. Myös Speaker’s Cornerissa sana on vapaa.

Torilla pääsee myös metsätunnelmaan, sillä Kangasalan latu pystyttää sinne laavun. Perheen pienimmät pääsevät riehumaan pomppulinnassa, jonka seurakunta pystyttää, jos sää sallii

Kotimajoittajille tietoiskuja

Koska eduskuntavaalipäivä on saman viikonlopun sunnuntaina, on paikalle kutsuttu kaikki Kangasalan 12 kansanedustajaehdokasta. He saavat lausua ajatuksiaan vähän toisesta kulmasta kuin perinteisessä vaalipaneelissa, sillä Arkadianmäelle pyrkijät pääsevät Runoraatiin.

– Kävijämäärä on vuosi vuodelta kasvanut. Viime vuonna tapahtumassa vieraili ovilaskurien mukaan noin 2700 kävijää. Hienoa, että tapahtuma herättää laajaa kiinnostusta kaupunkilaisten keskuudessa, Dahlman kommentoi.

Tänä vuonna kulttuuri- ja hyvinvointitorilla on myös kesäkuisen suurtapahtuman Jukolan esittelypiste. Jukolan innoittamana Suunnista Kangasalle -hanke jakaa rahanarvoisia vinkkejä mahdollisille kotimajoituksen tarjoajille. Kun paikkakunnalle tulee lähes 20 000 suunnistajaa, riittää kotimajoittajille asiakkaita. Tietoiskut pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Kangasalatalon toisessa kerroksessa kello 10 ja kello 13.30.