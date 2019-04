Vammautuneiden palvelukodin rakennustyöt käyntiin Kangasalla

Plus Hoivakiinteistöt Oy on aloittanut uuden palvelukodin rakennuttamisen Kangasalle Rekiäläntien ja Finnentien kulmaukseen. Loppuvuodesta valmistuvaan palvelukotiin tulee 28 asuntoa vammautuneille. Palvelukotiin tulee muun muassa oma keittiö, toimintatila, sauna ja piha-alue, jossa asukkaat voivat ulkoilla turvallisesti. Investoinnin suuruus on lähes neljä miljoonaa euroa.

Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista, pysyväisluontoista tehostettua palveluasumista sekä asumisvalmennusta ja intervalliasumista esimerkiksi omaishoidon tarpeisiin. Asunnot on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat vammautuneet esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai neurologisen sairauden seurauksena.

Palvelukodin toiminnasta vastaa Vetrea Terveys Oy.