Osaatko toimia eläinkolareissa oikein?

Viime aikojen hirvieläin- ja suurpetokolarit ovat osoittaneet, ettei autoilijoiden toiminta onnettomuuden satuttua ole automaatiotasolla. Järjestelmä on kuitenkin yksinkertainen ja rakennettu käynnistymään hätäsoitolla numeroon 112. Äskettäin on uutisoitu asiattomista soitoista hälytysnumeroon, mutta suurten eläinten ja aina vahinkoja aiheuttavien kolarien tapauksissa tämä on oikea menettely.

Soiton jälkeen hälytyskeskus välittää hälytyksen asianmukaisille viranomaisille ja kaikissa tapauksissa poliisille ja Suurriistavirka-apu- (SRVA-) vastaaville. Alueen SRVA-henkilöt välittävät eläinten jäljitys- ja lopettamistehtävät osaaville metsästäjille sekä hälyttävät jäljityskoirat.

Loukkaantuneiden suurten eläinten perään ei osaamattoman ja varustautumattoman pidä lähteä. Useimmissa vakavissa loukkaantumisissa eläin asettuu makuulle jonkin matkan päästä. Sitä ei kannata hätistää pakosalle, vaan sen saa parhaiten kiinni seurantalaitteilla varustetulla jäljityskoiralla.

Henkilöiden loukkaantuessa hätäsoitto lienee omaksuttu toimintatavaksi. Ajoneuvo yleensä myös vaurioituu ja todistelu vakuutusyhtiöille tapahtuu yksinkertaisemmin, kun ainakin hälytyskeskuksessa on merkintä tapahtumasta. Samalla syntyy myös kattava kuva kolarialueista ja -tiheydestä.

Eläinvaara on talven mentyä lisääntymässä kauriiden ja peurojen palatessa syvän lumen pakottamista talviympäristöistä, laumojen hajotessa ja hirvien alkaessa muuttaa kesälaitumilleen. Lisääntyvän ja vakavan uhkan muodostanevat vuoden mittaan villisiat, joita viime viikkoina on havaittu esimerkiksi heti ajettaessa Vahdermetsän kautta Padasjoen puolelle.

Pertti Salminen