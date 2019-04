Luopioisten Sotaveteraaniyhdistys muisti tukijoitaan

Vuosikokouksessaan 23. maaliskuuta Mikkolan Navetan Yhdistysnurkassa Luopioisten Sotaveteraanit ry muisti tukijoitaan mitalein ja standaarein. Suomen Sotaveteraaniliiton mitali luovutettiin Ari Järviselle, Kari Keinolle, Timo Tuomiselle ja Jussi Hyökille. Suomen Sotaveteraaniliiton standaari luovutettiin Haltian kyläyhdistykselle ja Luopioisten maratoonareille. Yhdistyksen sihteeri / kirjanpitäjä Riitta Vuotari sai hänelle itsenäisyyspäivänä 2018 myönnetyn Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin.

Kokouksessa valittiin hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Ailio. Muut hallituksen jäsenet ovat Thomas Penttilä (varapuheenjohtaja), Tarja Nemlander, Jorma Ryytty, Tuija Kahtola, (sosiaalivastaava), Saara järvinen, Marjatta Nurminen, Reijo Anttonen, (reserviläisyhdyshenkilö), Elma Sihvonen ja Tarja Helminen (ystäväpalvelu). Perinnehenkilöinä toimivat Thomas Penttilä, Tomi Riihiranta ja Raimo Salokannel.

Veteraanien perinteen vaaliminen siirtyy Luopioisten reserviläisjärjestöjen hoidettava siinä vaiheessa, kun veteraaneja ei enää ole, jolloin veteraaniyhdistys on lopetettava. Yhdistyksen jäsenenä on vielä 9 veteraania, yksi puoliso ja 9 leskeä. Toiminnan tarkoitus on nykyisin yhteydenpito veteraaneihin, puolisoihin ja leskiin sekä yhteistyössä omaisten ja veteraaniasioita hoitavien viranhaltijoiden kanssa valvoa, että veteraanit saavat heille lain määräämät palvelut, sekä tukea veteraaneja, leskiä ja puolisoita taloudellisesti. Myös yhdistykseen kuulumattomat saavat saman huomion. Kannattajajäseniä on 76, yhdistys kiittää myös heitä ja Pälkäneen kuntaa, joka on ansiokkaasti huomioinut veteraaninsa sekä tukenut yhdistysten toimintaa.

Timo Ailio