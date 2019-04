Minä, minä, minä ja minä!

Elämme mielenkiintoisia ja tärkeitä päiviä, ovathan eduskuntavaalit käsillä. Ehdokkailta kysytään: mitä juuri minulle lupaat ja teet hyväkseni?

Vaatimuksia ja kysymyksiä on paljon. Harva sanoo ehdokkaalle tai toiselle ihmiselle: mitä voin tehdä hyväksesi? MINÄ-kulttuuri on meillä liian voimakas. Kaikki minulle ja heti on arkipäivää.

Nyt kuuluisi olla SINÄN aika.

Kuinka niin? Olemme pääsiäisen ajassa, joka kertoo siitä, että Vapahtajamme tuli sinua rakastamaan ja meitä kaikkia. Hän tuli SINÄ edellä.

Uskon Vapahtajamme esimerkkiin eli kun huomioimme lähimmäisemme ja tingimme oman edun tavoittelusta, kylvämme elämänuskoa ympärillemme ja pääsemme yhdessä paremmin eteenpäin elämässä. Elämä on kuin joukkueurheilua, jossa kannattaa pelata yhteen eikä sooloilla.

Jorma ”Jommu” Jussila

erityisnuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta