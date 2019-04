Ensiapua Pikkolan urheilutalolle, alipaineistuksella ehkäistään sisäilmahaittoja

Pikkolan urheilutalo saa alipaineistuksesta ensiapua sisäilmaongelmiinsa. Pikkolan koulun yhteydessä sijaitsevassa urheilutalossa on haissut poikkeavalta, ja tiloissa on tehty kuntotutkimuksia hajun syyn selvittämiseksi. Tutkimuksissa on todettu kosteutta ja vaurioita liikuntasalin lattiarakenteessa sekä vaurioitunut putkikanaali.

Lattiarakenteen vaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun on minimoitu, ja urheilusalin alla kulkeva putkikanaali on alipaineistettu. Näin pyritään estämään haitallisten ilmavirtausten kulkeutuminen sisätiloihin. Alipaineistuksen on tarkoitus jäädä pysyväksi korjaustoimenpiteeksi muiden korjausten ohella. Putkikanaalin alipaineistuksen toimivuutta seurataan taloautomaation kautta.

Pikkolan urheilutalon korjaustyön kilpailutus pidettiin maaliskuun aikana. Hankinta keskeytettiin, koska tarjoukset ylittivät merkittävästi hankkeelle asetetut määrärahat. Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa uudelleen ensi vuonna.

Tilojen käytölle ei ole terveysviranomaisen asettamia rajoituksia.