Pääsiäisvalkeat syttyvät kyläkoulujen puolesta

Pääsiäisvalkeat ovat tuttu juttu erityisesti Pohjanmaalla, jossa niitä on poltettu vuosisatoja lankalauantaisin, jolloin uskomusten mukaan pahat henget ovat valloillaan. Tulevana pääsiäisenä kokot syttyvät Luopioisten kylissä: ei ketään vastaan, vaan arvokkaiden asioiden puolesta. Tulilla halutaan korostaa kyläkoulujen merkitystä ja tuoda esille niiden säilymisen tärkeyttä.

Kyläkoulut ovat turvallisia, kehittäviä oppilaitoksia, jollaisia soisi olevan nykyistä enemmänkin. Valitettavasti niitä on säästösyistä lopetettu niin Pälkäneellä kuin lähikunnissakin. Parhaillaan on vakavan uhan alla Rautajärven koulu. Harhala ehdittiin jo lopettaa ja Luopioistakin uhkailtiin viime kesänä. Kyläkoulut ovat arvokkaita aarteita, joita tulisi suojella. Niiden rakennukset ovat yleensä terveitä ja terveellisiä, toisin kuin monet isot kivikoulut, joissa ilmenee homeongelmia.

Kyläkoulut antavat oppilailleen korvaamattoman hyvän alun elämälleen. Oppilaat tuntevat toisensa ja myös heidän vanhempansa tuntevat toisensa. Ongelmat paljastuvat heti alkuunsa ja niihin voidaan puuttua opettajien ja vanhempien yhteistyöllä. Koko kylä kasvattaa lapsia, sillä koulutie on turvallinen ja kaverit asuvat lähellä. Kylässä asuvat lapset kulkevat koulutiensä itse ja kauempanakin asuvat saavat tukea tutulta ja turvalliselta koulutaksin kuljettajalta.

Pääsiäistulet kolmena iltana

Pääsiäsvalkeita järjestetään eri kylissä kolmena peräkkäisenä iltana, joten halukkaat voivat kerätä vaikka koko sarjan kokkokokemuksia. Ensimmäisenä ehtii jo kiirastorstain iltana kokkoaan sytyttelemään Rautajärven kylä, jossa huoli koulusta on jokapäiväinen. Rautajärven kokko on koottu Rautajärven kartanon vanhan perinnebiotoopin puolelle Murronkulmantien alkuun. Tarjolla on makkaraa ja iloista istuskelua kyläläisten kesken. Valtakunnallisesti merkittävä ja harvinainen perinnebiotooppi ja kyläkoulu voidaan rinnastaa toisiinsa. Kumpikaan ei ole ehkä edusta tehotaloutta, mutta laatu on huippua ja arvostus kasvaa sitä mukaan, kun tietämys herkistä systeemeistä lisääntyy. Perinnelaidun siis maatalouden osalta ja kyläkoulu koulutuspalveluna. Kumpikin ovat ensiarvoisen tärkeitä omalle systeemilleen, ja tietoisuus tällaisista ”hitaan elämän” arvoista lisääntyy samalla kun yhteiskunta monimutkaistuu ja sen tahti kiihtyy.

Perjantai-iltana syttyy Luopioisten pääsiäiskokko kello 18, kun kirkollinen pitkäperjantai kääntyy lankalauantain puolelle. Kokkoa voi ihailla ja makkaraa paistella jyvämakasiinin takana, Reinonreitin varrella, ja autot voi jättää Mikkolan Navetan pihapiiriin. Tupenpurijat ry tarjoaa makkarat sadalle ensimmäiselle. MLL:n väki järjestää pukukilpailun, jossa jokainen pääsiäisaiheinen pukeutuja saa pikku palkinnon ja paras puku palkitaan. Lapsille on tiedossa pääsiäismunajahti.

Aitoo ja sen kyläyhdistys Aika ry ehtii mukaan lauantaina, jolloin valkea roihuaa Kankahuven rannassa. Tapahtuma alkaa kello 17 ja ohjelmassa on sielläkin vapaata seurustelua, kahvittelua ja makkaranuotiolla istuskelua. Lapsille on tiedossa talutusratsastusta.

Paras trullipuku palkitaan

Nykyään puhutaan paljonkin trolleista, joka välittävät valeuutisia. Ennen näitä herhiläisiä kansalla oli suuri huoli trulleista, joka mekastivat talojen nurkissa ja navetoissa pääsiäisen aikaan. Niiden muistoksi pukeudutaan nykyäänkin palmusunnuntaina noidiksi, kun kierretään virpomassa. Pääsiäisvalkeilla kaikilla on myös oiva mahdollisuus päästää sisäinen trullinsa valloilleen ja pukeutua näyttävästi. Kullakin kokolla valitaan paras noita-asu ja isot ja pienet voittajat valokuvataan. Kuvien perusteella valitaan sitten kaikkein paras noita-asu ja palkintokin on tiedossa.

Pääsiäsvalkeat Kukkian kylissä: