”Voitin kuudesluokkalaisena oman opettajani” – Seitsenkertainen shakin Suomen mestari Mika Karttunen toi Suoramalle shakkikerhon

Varovainen kurkistus Suoraman koulun shakkikerhon ovesta, kenenkään ajattelua tai hyökkäyskuviota ei ole aikomus keskeyttää.

No, siitä ei ole pelkoa: Eloisat ekaluokkalaiset juoksevat joukolla vastaan. Kaikki haluavat kertoa kommenttinsa shakista.

– Yleensä voitan, mutta on häviökin kivaa!

– Jaa, minä voitan aina, shakkikerholaiset kommentoivat innokkaasti pelikokemuksiaan.

Ekaluokkalainen Iida Lammi paljastaa, ettei ole vielä koskaan voittanut ottelua, mutta kerran se oli lähellä.

Voittaminen on kaikilla tavoitteena, mutta kivointa on kuitenkin oppiminen ja omien pelien keksiminen.

– Kurpitsashakki on myös kivaa. Siinä kurpitsa liikkuu samalla kuin nappula. Itseäänkin voi syödä, mutta ei se kyllä kannata, Iida kertoo.

Iidan suosikkinappula on kuningatar, koska se voi liikkua niin monipuolisesti.

Elmeri Laitinen pitää sotilaista ja ampumisshakista, jonka hän on itse kehittänyt. Siinä lyödään nappuloita toisilla nappuloilla kauas laudalta.

Myös tandem- ja noppashakki saavat kannatusta.

Pakko vielä kysyä, ovatko shakkikerholaiset hyvä koulussa? Shakkihan kehittää ajattelua.

– Kyllä me yleensä olemme, mutta joskus kaverit voivat häiritä. Sitten ei mene hyvin, shakkikerholaiset kertovat.

Kerhojen vetäjinä huippupelaajat

Suoraman koulun shakkikerho on varmoissa käsissä. Vetäjä Heini Rinne on Suomen naisten ykköspelaajia, hän on käynyt kaksissa shakin olympiakisoissa. Myös Rinteen ura alkoi koulun shakkikerhosta.

Shakkilinnan perustaja Mika Karttunen aloitti niinikään siirtonsa koulun kerhossa.

Nyt hän on seitsenkertainen shakin Suomen mestari. Pikashakissa on tullut jo 12 Suomen mestaruutta.

– Oman kouluaikani kerhonvetäjä oli innokas shakinharrastaja, jolla ei ollut kilpapelaajan taustaa. Silloin ei ollut käytössä yhtä hyviä oppimateriaaleja. Voitin hänet kuudennella luokalla, Karttunen muistelee.

Shakkilinna vaikuttaa vahvasti Pirkanmaalla, sillä sen kerhoja on lähes 20 koululla.

Karttunen sanoo, että esimerkiksi Armeniassa shakki on pakollinen kouluaine. Myös Norjassa eletään vahvaa nousukautta. Siellä valtio tukee koulujen shakkiprojekteja ja otteluita televisioidaan. Se on hallitsevan maailmanmestarin Magnus Carlsenin ansiota.

– Carlsen on nykypelaajista varsin esikuvallinen ja edustava hahmo. Hänen pelityylissään on kuitenkin piirteitä, joista en erityisemmin pidä. Se on liian kyttäilevää peliä, jossa väsytystaktiikalla isketään vastustajan virheisiin. Tällä hetkellä kaikkien aikojen oma suosikkini on Garri Kasparov.

Kasparovin tyyli on vaikeaselkoinen, mutta vuosien mittaan Karttunen on ymmärtänyt venäläisen suurmestarin hyökkäyspelin hienoudet.

Shakkilinnan kerhoja ja tehtäviä

Karttunen ei pelaa shakkia enää joka päivä. Oppimateriaalien tekeminen Avainsiirtosivustolle, kerhojen vetäminen, erilaiset tapahtumat ja kilpapelaajien valmentaminen ovat hänen kokoaikatyönsä.

– En haaveillut lapsena shakkiammattilaisuudesta, sillä maailmassa ehkä sata parasta pelaajaa saa kilpailuista hyvin toimeentulonsa. Olen kaukana tuosta, mutta oma kilpamenestys tuo nyt kuitenkin uskottavuutta kerhotoimintaan.

Koulujen shakkikerhoa hän suosittelee kaikille lajista innostuneille. Avauksien ja taktiikoiden lisäksi kerhoista saa sosiaalista pääomaa. Jos intoa riittää, harrastaja voi osallistua koululaisten shakkikilpailuihin ja Tammer-Shakin toimintaan.

– Shakki on parasta livenä ja paljon muutakin kuin siirrot laudalla. On hienoa vaihtaa pelin jälkeen ajatuksia, mitä teki ja mitä ajatteli tehdä, Karttunen suosittelee.

Tampereen seudun koulujen shakkimestaruuskisat 5. toukokuuta Tampereen kansainvälisellä koululla.