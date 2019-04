Koululaisen lukuvinkit

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 300 vuotta Daniel Medelplanin puuaapisesta, jonka ansiosta pälkäneläiset oppivat lukemaan, vaikka isovihan aikaan hävitetyssä maassa oli kaikesta pulaa.

Pälkäneellä vietettävä lukutaidon vuosi innostaa lukijakuntaa tarttumaan kirjaan. Tällä palstalla kirjavinkkaajiksi haastetut esittelevät kolme lukemisen arvoista kirjaa. Lisäksi lukijat voivat toimittaa omia kirjavinkkejä osoitteeseen daniel.medelplan@gmail.com.

Lukeminen on oikeasti mukavaa

Lukeminen on monille tylsää tai asia joka ei ole kivaa. Itse kuitenkin suosittelen lukemaan, sillä koskaan ei tiedä minkälainen tarina niissä piilee. Yhden kerran en halunnut lukea yhtä kirjasarjaa, mutta se osoittautui hyväksi kirjasarjaksi, jonka lukeminen oli mukavaa.

Fantasiaa ja karu keskitysleirikertomus

J.R.R Tolkienin ’’Taru Sormusten herrasta’’

Taru sormusten herrasta on kaikkien tuntema kirjasarja Frodosta ja hänen ystävien seikkailusta. Sen tarinat sijoittuvat fantasiamaailmaan nimeltä keskimaa. Kirjasarja on hyvä, sillä siinä moni asia on tosi taianomaista, eikä koskaan voi tietää mitä tapahtuu. Kaikki on mahdollista ja paljon yllätyksiä tulee matkan varrella.

John Boynen ’’Poika raidallisessa pyjamassa’’

Kirja kertoo 9-vuotiaasta pojasta, joka muuttaa perheensä kanssa Berliinistä Auswitchiin. Siellä Bruno tapaa samanikäisen juutalaispojan, joka asuu ’’aidan toisella puolella’’. Bruno ei kuitenkaan ymmärrä minkä takia he ja kaikki muut raidallisessa pyjamassa asuvat ihmiset asuvat aidan toisella puolen ja miksi Bruno ei saa puhua heille.

Kirja on hyvin valaiseva ja kertoo viattoman pojan silmin niistä kauheuksista jotka tapahtuivat tuolloin Auswitchissa.

Louis Sacharin ’’Paahde’’

Kirjassa on poika nimeltä Stanley joka joutuu isoon soppaan kun hänen päällensä tippuu kuuluisan pesäpalloilijan urheilukengät. Kun hän joutuu oikeuteen asiasta, hänen pitää päättää vankila tai Greenjärven leirille. Koska Stanley ei halunnut vankilaan valitsee hän Green-järven leirin tietämättä mitä siellä on.

Kirjassa tulee paljon jännitystä ja odottamattomia käänteitä, joka saa lukijan ihmettelemään tapahtumia ja välillä odotamaan jännityksen kasvaessa seuraavaa päivää leirillä. Kirja on erittäin mukava ja sen jännitys ja odottamattomat käänteet ovat parhaimmat.

Martti Pätiälä

Kirjoittaja on Pälkäneen yhteiskoulun oppilas, joka tutustui työelämään Pälkäneen kirjastossa