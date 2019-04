Painonnostoharjoittelun voi hyvin aloittaa jo lapsena – painonnosto on Suomessa naisten laji

Kangasalan Ruutanassa asuva Lotta Isola, 16, on omassa lajissaan harvinaisuus: nuori nainen, joka harjoittelee ja kilpailee aktiivisesti painonnostossa. – Vaikka nuoria naispainonnostajia on Suomessa melko vähän, naisissa harrastajia riittää: naisten yleisissä sarjoissa on itse asiassa enemmän osallistujia kuin miehissä, Lotta Isola mainitsee.

Lotta Isolan, 16, painonnostoura alkoi oman kodin autotallissa kuutisen vuotta sitten. Isä-Terho kehotti tuolloin kilpauintia harrastaneen tytön tarttua puukeppiin ja aloittaa tekniikkaharjoittelu. Kaksikko haluaakin kumota ennakkoluuloja, joiden mukaan painonnoston harjoittelu tulisi aloittaa aikaisintaan vasta 16-vuotiaana.

– Tekniikkaa voi harjoitella puukepillä tai kevyellä muovitikulla jo 8–vuotiaasta alkaen. Painonnosto on tekniikkalaji, ja hyvän tekniikan opettelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Kun tekniikka sitten kehittyy ja voima myöhemmin kasvaa, voidaan pikkuhiljaa ottaa harjoitteluun mukaan painoja, Terho Isola toteaa.

Lotta Isola kilpaili painonnostossa ensimmäisen kerran vuosi sitten. Vuosi sitten loppui myös kilpauinnin harrastaminen uimaseura Kangasalan Kuohussa, kun Isola päätti keskittyä painnonostoon.

– Syttyi yksinkertaisesti palo painonnostoon, viidesti viikossa treenaava Isola perustaa.

Moni mieltää painonnostajat edelleen järeiksi mörssäreiksi, joilla on voimaa enemmän kuin laki sallii. Urheilullinen Isola lähinnä nauraa vertaukselle:

– Sen olen jo oppinut, että painonnosto on ennen kaikkea tekniikkalaji, jossa voimasta on hyötyä.

Tavoitteena EM-kisat

Suomessa naisten yleisissä sarjoissa kilpailee enemmän naisia kuin miehiä. Painonnostosaleille kaivataan lisää varsinkin nuoria miehiä.

– Ei nuoria naisiakaan painonnostopiireissä kovin paljon ole, vaikka naisia lajin parissa kilpaileekin ihan hyvin. Harjoittelen Tampereen Pyrinnön naisten kanssa yhdessä, mikä tuo treeneihin mukavaa lisämaustetta, Lotta Isola kertoo.

Painonnosto on herkkä laji: suoritus kestää kaksi sekuntia, jonka aikana käytössä on yli 400 lihasta. Painonnostajalta vaaditaan erityisesti hyvää koordinaatiota mutta myös tasapainoa ja räjähtävää nopeusvoimaa.

Lotta Isola kilpailee sekä tempauksessa että työnnössä. Tempauksessa hänen ennätyksensä on 55 kiloa, työnnössä puolestaan 68 kilogrammaa.

– Aika tasaiset nämä lajit minulla ovat, mutta ehkä työntö on minulle lähtökohtaisesti helpompaa.

Helmikuussa peruskoululaisten mestaruuden voittanut Lotta Isola kilpailee toukokuun alussa alle 17-vuotiaiden SM-kisoissa Rovaniemellä. Samassa kaupungissa järjestetään vuoden päästä kesällä alle 17-vuotiaiden EM-kisat, joissa Isola haluaa olla mukana.

– Jos kisoihin pääsen, siellä olisi tarkoitus tietysti menestyä mahdollisimman hyvin.