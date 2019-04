Einar Ilmonin näyttely luo katsauksen taiteilijan monipuoliseen tuotantoon

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa kesäkuussa avautuva Einar Ilmonin näyttely luo katsauksen hänen tuotantonsa eri teemoihin. Taidemuseon kahteen kerrokseen ripustettava näyttely esittelee Ilmonin teemoista keskeisimmät; kangasalalaisen maiseman, voimakkaat omakuvat, luonteikkaat lapsikuvat sekä uskonnolliset teemat.

– Olen lähtenyt liikkeelle Ilmonille tyypillisistä teemoista ja yrittänyt löytää nimenomaan teoksia, jotka mahdollisimman kattavasti ja laajasti aukaisisivat hänen ajatusmaailmaansa, kertoo näyttelyn kuraattori Soila Kaipiainen Kimmo Pyykkö -taidemuseosta.

Einar Ilmonin näyttelyä on valmisteltu vuoden verran. Näyttelyyn on lainattu teoksia muiden taidemuseoiden kokoelmista, säätiöiltä, Kangasalan kaupungilta ja seurakunnalta sekä yksityishenkilöiltä. Kuraattori Soila Kaipiaisen lisäksi näyttelyn asiantuntijana on toiminut Einar Ilmonin taidetta ja elämää tutkinut taidehistorioitsija, FM Sisko Nieminen.

– Einar Ilmonin näyttelyä on moneen kertaan pyydetty meiltä. Nyt se sitten toteutuu, iloitsee Soila Kaipiainen.

Einar Ilmonin taidetta on ollut esillä Kangasalla useissa näyttelypaikoissa. Laajemmin Ilmonin teoksia on esitelty Hämeenlinnan taidemuseossa vuonna 1997.

Einar Ilmoni oli lahjakas taiteilija, joka on jäänyt liian vähälle arvostukselle.

– Einar Ilmonin sisäänpäin katseleva luonne on vaikuttanut hänen taiteilijauraansa. Hän eli hyvin eristäytynyttä elämää. Hän koki, että teokset ovat hänen lapsiaan, eikä hän aina pystynyt luopumaan niistä, vaikka ostajia olisi ollut, kertoo Soila Kaipiainen ja jatkaa, että koko Ilmonien perhe on hyvin kiinnostava.

– Taiteilijaperhe, joka on elänyt ja asunut lähellä Kangasalan keskustaa, on herättänyt aikoinaan kiinnostusta. Heistä kiertää edelleen monia tarinoita, Soila Kaipiainen kertoo.

Näyttelyyn ripustetaan muutama teos Einar Ilmonin opettajalta Helene Schjerfbeckiltä (1862-1946). Helene Schjerfbeck opetti Einar Ilmonia Taideteollisuuskoulussa Helsingissä. Ilmonin taiteessa voi nähdä useita yhtäläisyyksiä opettajansa teoksiin.