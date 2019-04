Eläkeliitto Englannissa

Lontoon hotellissa tarjoilu kankeasti pelittää,

tarjoilija oluen merkkiä selittää.

Tarjottimelta juomat kaatuu ja Markun housut kastuu,

lasinsirpaleita on varottava kun lattialla astuu.

Aamiaisella nautin cappuccino kuppia,

hotellihuoneen käymälästä en löydä huuhtelunuppia!

Tarpeitteni huuhtelussa ylimääräistä työtä raadan,

vettä astiaan lasken ja jätösteni päälle kaadan.

Matkaopas näin uhoaa:

Suurpalo 1600-luvulla yli puolet Lontoosta tuhoaa.

Towerin nostosillalle asti

ilman hidastusta seilasi rahtilaivojen lasti.

Lontoon tavaratalossa paljon ostoksilla kuljetaan,

kuningattaren jouluostospäivänä tavaratalo yleisöltä suljetaan.

Talossa missä Erkki Toivanen työskenteli kohoaa pylväät,

arkkitehtuuriltaan komeat ja ylväät.

Lontoon itsenäisillä kaupunkikunnilla on oma veronsa,

Englannin siunaus olisi jos parlamentti peruuttaisi EU eronsa.

Meneillään on mielenosoitus EU:n puolesta,

brexitin peruuntumien pelastaisi britit monesta huolesta.

Punaiset takit on kuningattaren henkivartioilla,

Englannin nuorison keskuudessa suuri suosio on partioilla.

Yhdentoista aikaan hevoset ja vartijat vaihtuu,

eläkeliiton matkoilla tuskin kukaan laihtuu.

Paljon mediaa on Ecuadorin suurlähetystön pihalla,

Yhdysvallat tietovuotajaan suhtautuu vihalla.

Tällaista tiedon siementä on idätetty:

Julian Assange on pidätetty.

Windsorin linnan maalauksissa on miehiä sukkahousuissa!

Keski-Englannin ylängöllä bussi kovilla on jyrkissä nousuissa.

Sukkahoususetien aikakausi on satojen vuosien takana,

vielä varhaisemmalla ajalla Englantia ryöväsi viikinki pakana.

Yorkin kaupunkiin roomalaiset rakensivat muurin,

muuri on Englannin suurin?

Luostarikirkon ympärillä on muurit erilliset,

selibaattimunkeilta ja nunnilta puuttuivat perilliset.

Kun kuningatar Elizabeth vierailee linnassa Yorkissa,

poksahdus kuuluu samppanjapullon korkissa.

Katedraalissa vierailee vuodessa miljoona turistia,

joukossa duunaria ja juristia.

Pikkukaupungin pääkadun varrella on rotaryklubi,

rennon fiiliksen tarjoaa aito englantilainen pubi.

Lähes kaikki talot on tehty punaruskeasta tiilestä,

lämmitysenergia saadaan usein hiilestä.

Lampailla on harmaata turkkia,

niitä bussin ikkunoista saadaan kurkkia.

Hevosilla on suojavaate päällä

kolealla säällä.

Kuljettaja bussin matalaan tunneliin ohjaa,

bussin katto raapaisee tunnelin pohjaa.

Keskeltä tunnelia bussi mahtuu juuri ja juuri,

vapaa tila ei ole suuri.

Englannissa on vähän metsiä, siellä ja täällä puskia,

kivasta matkasta kiitetään virolaista kuskia.

Jukka Ollikkala