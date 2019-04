Luopioisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtajaksi Erkki Nurmi

Luopioisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Mikko Iisakkila siirtää toimitusjohtajan tehtävät paikalliselle säästöpankkimiehelle, Erkki Nurmelle.

Erkki Nurmella on yhteensä 34 vuoden kokemus säästöpankkihallinnosta. Nurmi on toiminut viimeksi Aito Säästöpankin hallituksessa ja sitä ennen Luopioisten Säästöpankkisäätiön valtuuskunnan ensimmäisenä puheenjohtajana sekä lähes koko Säästöpankki-uransa ajan Luopioisten Säästöpankkisäätiön isännistön puheenjohtajana.

Luopioisten Säästöpankkisäätiö on yhdeksän toimintavuotensa aikana tukenut lukuisia, pääasiallisesti vapaaehtoistyöhön perustuvia paikallisia toimijoita ja hankkeita. Yhdeksän vuoden aikana säätiölle on jätetty yhteensä 410 hakemusta, joista 313 hakijalle on myönnetty apurahoja yhteensä lähes 400 000 euroa.