Susia ja muita eläinten ääniä lasten lauantaissa

Kevään viimeinen Lasten lauantai järjestetään Kangasala-talossa ja Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 27. huhtikuuta. Opastuksella kello 10 lapset pääsevät tutustumaan Samuli Heimosen näyttelyyn ja pohtimaan eläinten ääniä. Omatoimisesti näyttelyyn pääsee tutustumaan maksutta kello 14 saakka.

Musiikkisatu Hiljainen puu ja soivat metsän otukset kello 11 Kangasala-salissa on samalla englannin kielikylpy. Koko perheelle soveltuvaa musiikkisatua kuljettaa eteenpäin irlantilainen musiikki, ja lapset pääsevät näkemään ja kuulemaan uusia soittimia. Esityksen on luonut irlantilainen musiikkikasvatuksen tohtori, FT Thomas Johnston ja suomeksi kääntänyt Noora Karjalainen. Heidän lisäkseen esiintyjänä on Maija Koskenalusta. Esitys kuuluu Kangasalla 25.–27. huhtikuuta järjestettävän Kangasala Irish Festivalin ohjelmistoon.