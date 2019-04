Toveri lapsi ja Lennart Meri saapuvat Kangasalle toukokuussa

Kangasalle on tulossa todellinen Viro-kuu. Vappupäivänä Kangasala-talon ensi-iltansa saa tällä hetkellä Viron kuumin elokuva Toveri lapsi – Seltsimees laps. Toinen esitys on helatorstaina. Myös presidentti Lennart Meren sitaatit saapuvat Kangasalle.

Viro-kuun takana on ystävyyskuntatoimintayhdistys Kangasalan räpinologit ry, joka on toiminut vuodesta 1992. Alkuaikojen avustustyö on muuttunut kulttuurivaihdoksi ystävyyskunnan Räpinan kanssa. Jotta toiminta ei jäisi vain kahden kunnan väliseksi, ”virotetaan” laajemmin myös koko Pirkanmaata yleisellä kulttuurilla Virosta.

Toveri lapsi on lähes raadollinen kuvaus Stalinin vainoista 1950-luvulla. Pääosassa on 6-vuotias Leelo, jonka äidin pyssymiehet hakevat. Äidin viimeiset sanat ovat ”ole hyvä lapsi” ja Leelo päättää olla mahdollisimman hyvä, että se toisi äidin takaisin. Elokuva perustuu Leelo Tungalin omaelämänkerrallisiin romaaneihin.

Vaikenemisen aika alkaa olla ohi, sillä Virossakin uskalletaan kertoa, miten asiat Neuvostoliitossa oikeasti olivat. Ei ole enää NKVD:n sensuuria. Ei tarvitse pelätä, että joku ilmiantaa ja päädyt Siperiaan. Silti asiat ovat edelleen arkoja ja moni vaikenee, iäksi.

Kangasala-talon esityksiin odotetaan yleisöä koko Pirkanmaan alueelta ja kauempaakin, koska elokuvaa ei lähialueilla esitetä. Elokuvan uskotaan kiinnostavan useita, kertoohan se Neuvostoajasta, jota Suomessakin on kaunisteltu. Erityisesti pyritään tavoittamaan alueen virolaiset, koska kaikki eivät käy Virossa usein, ainakaan elokuvissa.

Terävä katse, terävä kynä – Lennart Meri 90 on Viro-instituutin kiertävä näyttely, joka on nähtävissä toukokuun ajan Järvikulman autokoulun ikkunoissa Kangasala-taloa vastapäätä. Tällä kertaa räpinologit päättivät tehdä jotain ihan muuta, koska julkista paikkaa ei liene aiemmin käytetty Kangasalla näyttelytilana. Näyttelyn toivotaan tavoittavan enemmän ihmisiä, koska sitä ei tarvitse mennä menemällä katsomaan.

Myös Kangasalan kirjasto on mukana. Pääkirjastoon kootaan yhteistyössä Viro-aiheinen aineistoesittely, mikä sisältää kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvia. Näyttely kantaa teemaa Miehityksen ajoista itsenäisyyteen, mikä on tietyllä tapaa pieni läpileikkaus Viron historiaan.

Toveri lapsi ke 1.5. ja to 30.5. kello 13.00 Kangasala-talo

Lennart Meri toukokuun ajan Järvikulman autokoulun ikkunoissa, Keskusaukio 4

Miehityksen ajoista itsenäisyyteen -aineistoesittely Kangasalan pääkirjastossa toukokuussa, Keskusaukio 2