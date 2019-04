Mökkiporakaivo mullistaa kesäkodin elämän

Pirkanmaallakin monen kesämökkiläisen vesihuolto on vielä kanistereiden varassa. Lomalaiset kuskaavat juomavetensä pitkienkin matkojen päästä – jopa kotoaan tai huoltoasemilta. Moderni mökkiporakaivo kasvattaa suosiotaan. Vesiposti on tällöin halutussa paikassa, ja vedensaanti on taattu. Pirkanmaan Porakaivo on tuonut mökkiporakaivollaan uuden ajan moneen savuun. Maakunnassa on vuosi vuodelta entistä enemmän onnellisia laatukaivojen omistajia.

Minnan ja Petrin mökkielämä muuttui täysin uuden kaivon ansiosta

Mökkikaivo vesiposteineen turvaa läpi vuoden raikkaan veden, eikä sen loppumista tai jäätymistä tarvitse pelätä

GreenHeatin (Pirkanmaan Porakaivo Oy) mökkiporakaivo on mullistanut täysin Minna ja Petri Nummen elämän kuivan maan mökillä Valkeakosken Jutikkalassa. Helsinkiläispariskunta muistelee, miten he rahtasivat käyttövetensä yli sadan kilometrin päästä kotoa maalle. Heidän muistissaan on vielä niin pelko rengaskaivon ehtymisestä kuin sateiden innoittamista ämpäriralleista.

Nummet sanovat mökkiporakaivon saaneen heidät suorastaan innostumaan uudella tavalla mökkeilystä.

– Vesiralli, juomaveden säilytys ja sen riittävyys – koko vesihuolto vei loppujen lopuksi hyvin paljon energiaa. Kanisterit oli muistettava täyttää ja veden laadusta oli huolehdittava. Saunassa ja peseytyessä ei saanut lotrata vedellä, vaan oli pidettävä tiukasti mielessä sen riittävyys. Kerta kaikkiaan vesi määräsi koko elämää ja olemista, he kertovat.

– Kun taivaalta alkoi ripotella vettä, juoksutimme ämpäreitä ja saaveja räystäiden alle saadaksemme kaikki mahdolliset pisarat talteen ja käyttöön. Sadevesi kävi hyvin muun muassa kukkasten kasteluun, Minna Nummi lisää.

– Veden kantaminen otti oman aikansa. Rengaskaivo on viidenkymmen metrin päässä. Kuivina kesinä kaivo saattoi kuivua. Veden laatu vaihteli hyvin paljon, hän jatkaa.

Minna ja Petri Nummi päättivät viime vuonna, että rakkaan kesäpaikan vesihuollolle on tehtävä jotakin.

Minna Nummi istui tietokoneensa ääreen ja googletti kaksi hakusanaa: Pirkanmaa ja porakaivo.

– Ajattelin, että kaivon tekijän on löydyttävä läheltä mökkipaikkakuntaa. Ja porakaivot ovat ehtymättömiä lähteitä. Google tarjosi minulle ensimmäisenä Pirkanmaan Porakaivo Oy:tä, jonne otimme oitis yhteyden.

– En uskaltanut toivoa, että hanke olisi lähtenyt heti käyntiin ja kaikki asiat olisivat edenneet suit sait sukkelaan. Niin vain kävi, että firman asiantuntija oli tuossa tuokiossa pihassamme ja kaikki valmistelut sujuivat kuin vettä vain.

– Mietin uuden mökkiporakaivon sijoittamiskohtaa, mutta asiantuntijalta paikkaehdotus tuli kuin apteekin hyllyltä. Vesiposti onkin nyt käyttäjäystävällisesti optimaalisessa kohdassa. Vesipiste on lähellä saunaa ja astianpesupaikkaa.

– Suuri ja erittäin myönteinen yllätys liittyi itse kaivon poraamiseen ja toteuttamiseen. Kaivontekijät työskentelivät kiitettävän ympäristöystävällisesti. Pihaan ei jäänyt minkäänlaista jälkeä heidän käynnistään.

Minna ja Petri Nummi ihastelevat mökkiporakaivon toteuttamisen nopeutta ja laatua.

– Kaikesta tärkeintä on veden kirkkaus, laatu, maku. Vesi maistuu taivaallisen hyvälle. Astiatkin tulevat tiskatessa kirkkaan säihkyviksi. Perunat saa keittää niiden herkullista makua korostavassa vedessä.

Nummien kesäpaikan piha puhkeaa suveksi kukkaloistoon. Perennoista ja kausikukista pitävä Minna Nummi iloitsee siitä, että hän saa kastella ja ravita istutuksensa riittävällä vesimäärällä.

Nummien mökkiporakaivon vesiposti nostaa veden noin 130 metrin syvyydestä.

– Me olemme nyt entistä onnellisimpia mökkiläisiä, he riemuitsevat.

– Veden riittävyys on taattu ja sitä alkaa ryöpytä, kun vain painaa nappia. Huoletonta ja kevyttä! Meillä on nyt aikaa muihin askareisiin, joita puistomainen kallioympäristö tarjoaa.

– Kyllä vesi on paras voitehista!

PALVELUMME:

PORAKAIVOT JA HUOLLOT

Raikasta vettä porakaivosta.

• Ilmainen suunnittelukäynti

• Useita vaihtoehtoja vesitarpeesi mukaisesti

• Porakaivopumput asennettuina: mökkikaivot, omakotikaivot,

XL-Porakaivot sekä kaivojen huollot

ENERGIAKAIVOT

Maalämpökaivot pientaloihin sekä energiakentät suuriin kohteisiin

• Ilmainen suunnittelukäynti

• Poraus

• Asennus

• TRT mittaukset ja mallinnukset suurkohteissa

INFRA & YMPÄRISTÖPORAUKSET

Ammattilaisemme totetuttavat myös vaativammat kohteet ja poraukset, kuten

• Siiviläputkikaivot

• Pohjaveden tarkkailuputket

• Porapaalut

• Ankkurointiporaukset

• Tarkkuusporaukset