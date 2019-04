Aitoon koululla pidetään vappupäivänä jälleen perinteinen vapputori. Kahviossa on myynnissä munkkeja ja simaa, ja ohjelmassa on muun muassa arpajaiset, onnenpyörä, keppihevosrata, renkaanheittoa, paloautoajelua ja kasvojen glitterkoristelua. Paikalla on myös pelle ilmapalloineen. Tapahtumaan voi tulla vappuisessa asussa – paras naamiaisasu palkitaan!

Vapputorin järjestää Aitoon koulun vanhempainryhmä, ja sen tuotto käytetään oppilaiden hyväksi koulun retkiin ja välinehankintoihin.

Vapputori on avoinna Aitoon koululla keskiviikkona 1. toukokuuta kello 13–15.