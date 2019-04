Sydän-Hämeen iltarastikausi alkaa vappupäivänä eli keskiviikkona 1. toukokuuta. Ensimmäiset rastit suunnistetaan Syrjänharjussa, jossa lähtöpaikka on Aapiskukon kentällä. Rasteja järjestetään keskiviikkoisin kauden aikana 21 kertaa. Iltarasteilla on tarjolla kolme rataa, joista lyhin 1,5 kilometriä soveltuu aloittelijoille ja lapsille. Suurimman osallistujamäärän keräävä rata on noin 3 kilometrin mittainen, joka soveltuu suunnistuksen alkeet hallitsevalle. Pisin rata on 5 kilometriä, jossa suunnistuksen perustaidot on jo hallittava melko hyvin. Näiden lisäksi rasteilla on kauden aikana muutamia kertoja lapsille tarkoitettu D-rata, jossa opastekyltit auttavat pysymään oikealle reitillä. Sydän-Hämeen rastien lähtöaika metsään on kello 17–19.

Lasten suunnistuskoulu torstaisin

Lasten suunnistuskoulu starttaa toukokuussa. Ensimmäinen tapahtuma on Onkkaalan urheilukentällä ensi viikon torstaina kello 18. Seuraavat kerrat ovat 9., 16., 23. sekä 30. toukokuuta.

Suunnistuskoulu on tarkoitettu aloittelijoille ja jo pidemmälle ehtineille 6–12-vuotiaille tytöille ja pojille. Koulussa opiskellaan suunnistuksen perustaitoja, tutustutaan suunnistuksen eri harjoitusmuotoihin sekä kehitetään lajitaitoja huomioiden lapsen ikä ja taitotaso. Lapset oppivat samalla liikkumaan luonnossa ja kunnioittamaan sitä.

– Suunnistus on helppo laji aloittaa: tavallinen ulkoiluvarustus sään mukaan riittää. Kartat ja tarvittaessa kompassit löytyvät paikan päältä. Kartanlukutaito ja luonnossa liikkuminen hauskalla fiiliksellä on toiminnan tavoitteena, kertoo suunnistusjaoston nuorisovastaava Pekka Linnainmaa.

Suunnistusjaosto järjestää suunnistuksen alkeiskurssin myös aikuisille. Koulutus pidetään keskiviikkoisin 1., 8. ja 15. toukokuuta Sydän-Hämeen rastien yhteydessä kello 17–18. Suunnistuskurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden harrastuksen, täydentää kouluaikana oppimaansa suunnistusosaamista tai opastaa lapsiaan suunnistusharrastuksessa. Kartanlukutaitoa voi tulla opiskelemaan kaikkina kolmena iltana tai osallistua erikseen vain yhteen.

-–Tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet omatoimiseen maastossa liikkumiseen ja kuntorasteilla käymiseen, toteaa kuntorastivastaava Tuomas Tikka.

Lisätietoja kurssille ilmoittautumisesta löytyy Pälkäneen Luja-Lukon verkkosivulta tai suunnistusjaoston Facebook-sivulta.