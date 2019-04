Muskari, nukkenäytelmä, temppurata, kevätkukkaistutusta – perheiden leiripäivässä on luvassa monenlaista ohjelmaa

Pälkäneen seurakunta, Kostian Kahlaajat ja Luopioisten sekä Pälkäneen MLL järjestävät perheiden yhteisen leiripäivän Seitsyen leirikeskuksessa lauantaina 4. toukokuuta. Retkipäivää vietettiin ensimmäistä kertaa jo viime keväänä Lape-hankkeen innoittamana, ja koska päivä oli onnistunut, se päätettiin järjestää myös tänä vuonna.

– Tänä vuonna saimme partion mukaan järjestelyihin uutena kumppanina, Marja Lepistö Pälkäneen seurakunnasta iloitsee.

Jokainen järjestäjätaho valmistaa leiripäivälle jonkin rastin tai toiminnon, mikä takaa monipuolista ohjelmaa: luvassa on nukkenäytelmä, koko perheen muskari, nikkarointia, temppurata, yllätysten ongintaa, kepparirata, kevätkukkaistutusta, perinneleikkejä, köysirata, jättisaippuakuplien puhallusta ja tietovisailua. Tarjolla on päivän aikana keittolounasta sekä kahvit ja mehut, ja makkaraakin paistetaan. Sauna on lämpimänä kello 15–18. Sauna on yhteissauna, joten saunahaluisten kannattaa varata uikkarit mukaan matkaan. Leiripäivää vietetään kello 11–18.