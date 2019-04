Pikkuteatterin nuoret Kangasala-talon lavalla, näytöksellä kerätään rahaa nuorten Teatris-matkaan

Kangasalan Pikkuteatterin viime syksyn nuorten näytelmä Too School for Cool on valittu karsintojen jälkeen mukaan kansalliseen Teatris-tapahtumaan. Teatterikatselmus järjestetään Jyväskylässä 24.–26. toukokuuta.

Kangasala-talossa järjestetään tiistaina 7. toukokuuta kello 18 varainkeruunäytös, jonka tulot menevät lyhentämättöminä nuorten Teatris-matkan rahoittamiseen.

Too School for Coolin käsikirjoitus on Elina Kilkun käsialaa. Pikkuteatterin nuoria ohjaa Mika Eerola. Esitystä suositellaan yli 10–vuotiaille.