Kääntäjä on illuusion mestari – ”Sopiva tahti kirjan kääntämiselle on noin 50 sivua kuukaudessa”, arvioi Pälkäneellä vieraillut Maria Lyytinen

Big Ben on takapihan metsässä siellä kahden ison männyn välissä. Uskomatonta, eikö vain? Kaikkihan tietävät, että tunnettu kellotorni Big Ben sijaitsee Lontoossa. Kääntäjien täytyy kuitenkin saada lukija uskomaan toisin. Heidän täytyy saada eri kulttuurista ja erilaisesta mielenmaisemasta tulevat kirjat sopimaan meidän suomalaiseen mielenmaisemaamme – eli saada Big Ben sovitettua mäntymetsään.

– Kääntäjän työssä konteksti, eli asiayhteys, on kaikki kaikessa. Ilman kontekstia voi olla todella hankala hahmottaa, mitä kirjailija on alun perin tarkoittanut, kertoo kääntäjä Maria Lyytinen.

Ilman kontekstia voi helposti tulla käännösvirheitä. Esimerkiksi televisiotekstityksissä voi kiireessä tulla virheitä, sillä ne tehdään nopealla aikataululla, eikä kääntäjä välttämättä ehdi katsoa kuvaa samaan aikaan, kun kääntää ääntä tai tekstiä.

Joskus käännettävää tekstiä voi olla hankala ymmärtää. Tällaisissa tapauksissa kääntäjät voivat yrittää selvittää suoraan kirjailijalta, mitä hän on lauseellaan tarkoittanut. Aina kuitenkaan kirjailija itsekään ei enää muista, mitä on ajatellut tekstiä tuottaessaan – mutta kääntäjän on pakko saada ajatuksesta kiinni, vaikka kirjailija ei itse saisikaan.

Käännös vai alkuperäinen?

Kääntäjä Maria Lyytinen vieraili Pälkäneen pääkirjastossa Arkissa kertomassa kääntäjän työstä. Hänen mukaansa kääntäjän työssä tyypillistä on kiireellinen aikataulu.

Pahimmillaan kääntäjä voi saada alkutekstin käännettäväkseen vain pari viikkoa ennen alkuperäisen teoksen julkaisua, sillä suomalaiset kustantamot haluavat käännökset samaan aikaan markkinoille, jotta lukijat eivät ostaisi alkuteosta vaan suomennoksen.

– Sopiva tahti kirjan kääntämiselle on noin 50 sivua kuukaudessa, Lyytinen näkee.

Kääntäjän tärkein tehtävä on kuitenkin luoda lukijalle illuusio siitä, että kirjan tapahtumat voisivat tapahtua Suomessa, eli tuoda kirja suomalaiseen maisemaan. Se ei aina ole helppoa, ja siksi kääntäjän on hyvä tietää miljöö, mistä kirjoitetaan. On helpompaa luoda illuusio, kun tietää, mistä kirjoittaa.

– Minulle esimerkiksi on tarjottu australialaisia teoksia käännettäväksi, mutta en ole ottanut niitä vastaan, sillä en itse ole koskaan käynyt siellä.

Lyytinen kertoo kuulevansa lukijoiden suusta usein, että he eivät lue käännöksiä, koska koetaan, että kääntäjät muokkaavat alkutekstiä. Näin asiat eivät kuitenkaan ole.

– Kirjat eivät käänny – vaan ne käännetään. Britanniassa kirjoitettu alkuteos ei ole enää sama kuin suomeksi käännetty versio, vaan käännöksen jälkeen siitä tulee erillinen, oma teoksensa, Lyytinen painottaa.

Kääntäjät ovatkin tavallaan oman alansa taiteilijoita, niin kuin näyttelijät ja muusikotkin. Heille on olemassa nuotit, eli alkuteksti, mutta tulkinta on jokaisen kääntäjän omissa käsissä. Siksi ei ole olemassa kahta samanlaista käännöstä, tai kappaletta, sillä jokainen kääntäjä tai artisti tulkitsee omalla tavallaan.