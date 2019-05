Pian tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun muutin Japaniin. Kahdessa vuodessa maasta, joka ensin oli täysin vieras ja outo, on tullut tuttu ja rakas. Kahdessa vuodessa olen oppinut paljon. Pystyn jo kommunikoimaan paikallisella kielellä, viemään roskat ulos oikeana päivänä ja toimimaan jopa paikallisoppaana.

Japani on ääripäiden maa. Koskematon vuoristo ja täyteen rakennettu maa-ala ovat vierekkäin. Korkeat kerrostalot ja pienet, kapeat talot ovat katukuvassa rinnakkain. Kaikelle on oma paikkansa ja tapansa, miten asiat tulee hoitaa. Ihmisiä on paljon, mutta silti kaupungit ovat rauhallisia ja junat niin hiljaisia että niissä voi ottaa torkut. Vaikka eroja on paljon, on suomalaisissa ja japanilaisissa jotain samaa. Oman tilan ja harmonian kaipuu on yksi yhtäläisyyksistä. Omaa tilaa ei vain ole miljoonakaupungissa mahdollista saada samassa mittakaavassa, kuin siellä koti-Suomessa.

Suomalaisia ja japanilaisia yhdistää myös se inhimillinen ominaisuus, että meillä on tarve olla rakastettuja. Japanilainen yhteiskunta asettaa vaatimuksia, jotka sivustakatsojasta tuntuvat välillä mahdottomilta saavuttaa. Kristittynä olen onnellisessa asemassa. Raamatusta saan lukea, että minä olen ihme. (Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Psalmi 139:14). Olen rakastettu. En ole tärkeä sen vuoksi, mitä teen ja miten paljon, vaan Jumala rakastaa minua siksi, että hän on luonut minut. Jumala rakastaa minua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, Jeesuksen, kuolla ristillä, jotta minä saisin syntini anteeksi. (Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Joh 3:16).

Tämä ei koske vain minua, vaan Jumala rakastaa myös sinua. Ja Hän rakastaa myös jokaista japanilaista. Sen vuoksi minä teen lähetystyötä. Jotta jokainen saisi kuulla olevansa tärkeä ja rakastettu. Uskallatko sinä uskoa siihen, että olet rakastettu? Uskallatko uskoa siihen, että Jeesus kuoli sinunkin syntiesi vuoksi? Jos uskot, niin olet paitsi rakastettu, myös pelastettu.

Asta Vuorinen

Pälkäneen srk:n nimikkolähetti