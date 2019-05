Ruusu on vahvasti läsnä Nuijantalolla ensi lauantaina, kun keväiset tuulet puhaltavat Ruusun päivän merkeissä. Kello 11–16 Nuijalla avataan ovet kevääseen ja kesään, ja samalla alkaa kahvilan jäätelökausi.

Kahvilassa nautitaan ruusuisia leivonnaisia, vastapaistettuja vohveleita Sarkasen tilan ainutlaatuisen ruusujäätelön kera ja maistellaan Pajuparven ruususiirappia. Myös keittolounasta ja suolaisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Salissa on iso yrittäjätori, jossa pääosin pälkäneläiset yrittäjät myyvät tuotteitaan myös äitienpäivän lahjoja miettiville. Tuotevalikoima on laaja: paikalla on yrttejä, ”superruokaa” eli poikkeuksellisen suuren ravinnetiheytensä vuoksi kehuttuja ruoka-aineita, hyvinvointituotteita, laukkuja – ja tietenkin myös kukkia.