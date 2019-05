Kangasalla aloitettiin vuonna 1998 kansanedustaja Heikki A Ollilan ideoimana Kesän avaustapahtuma, joka tulee tänä vuonna järjestetyksi 22 kerran. Kesän viralliseksi avaajaksi on tänä vuonna kutsuttu kansanedustaja Ilkka Kanerva. Kanerva on toiminut Kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 1975. Hän on Suomen historiassa kaikkien aikojen pisimpään työskennellyt kansanedustaja, joka on toiminut ministerinä kolmessa eri hallituksessa. Hän sai ministerin arvon vuonna 2017.

Lauantaina 1. kesäkuuta järjestettävän tapahtuman ohjelma ajoittuu kello 11–13 välille. Paikkana on tuttuun tapaan kaupungin keskustassa sijaitseva Tapulinmäki. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy.

Kesän avaajat 1998–2018: