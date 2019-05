Kesäisiä torikahvioita ja kirpputoreja Pälkäneellä ja Luopioisissa

Pälkäneen seurakuntatalossa kokoontuu keskiviikkoisin iloinen porukka nauttimaan torikahvion maukkaista munkeista, herkullisista pullista ja sämpylöistä. Lapsille on kesäisin oma leikkipöytänsä, ja alle kouluikäiset saavat mehun ja kastettavan ilmaiseksi. Seurakuntataloon voi poiketa myös vaikkapa kauppa- tai lääkärireissulla hakemassa tuoreita leipomuksia kotiin. Usein torikahviossa järjestetään myös arpajaiset.

Lauantaina 8. kesäkuuta kello 10–13 Pälkäneen seurakuntatalossa järjestetään kirpputori, johon voi varata pöydän Paula ”Papu” Elorannalta (041 5074 134). Kirppispäivänä lapsille on ilmaista ongintaa, ja luvassa on myös arpajaiset. Kahviosta saa pullaa ja kahvia edullisesti. Seurakunnan lähetyksen kirpputori on avoinna Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10–13.

Torikahvion tuotot menevät lähetyksen ja diakonian hyväksi, ja arpajaistuotot ohjataan Pälkäneen ystävyysseurakunta Pilistveren seurakuntatyön hyväksi. Torikahviopäivinä otetaan mielellään apua vastaan, esimerkiksi arpajaispalkintoja voi toimittaa torikahvioon ja kahvionkin pyörittämiseen tarvitaan lisää väkeä. Yhteyttä voi ottaa Paula Elorantaan.