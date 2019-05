Unelmien liikuntapäivänä tarjolla urheilua ja purtavaa Kostia-areenalla

Pälkäneen kunta kutsuu kaikki juhlimaan Kostia-areenan Vuoden Liikuntapaikka 2019 -palkintoa Unelmien Liikuntapäivänä perjantaina 10. toukokuuta.

Areenalla vietetään tuolloin avoimien ovien päivää kello 17–20. Kuntosalilla on laiteopastusta tasatunnein kello 17 ja 18 alkaen. Liikuntasaleissa järjestetään koripallon ja salibandyn toimintapisteet kello 17–19 sekä temppurata alle kouluikäisille kello 17–18 ja akrobatiaa alakouluikäisille kello 18–19. Luja-salissa on mahdollisuus kokeilla sulkapalloa. Illan päättää kehonhuolto-tuokio (45 min), joka on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Varaa mukaan oma jumppa-alusta. Tervetuloa mukaan mahdollisimman suurella joukolla ja haasta mukaan myös ystäväsi!

Lisäksi kello 19 jaetaan #ilovepälkäne-positiivisuuskampanjan arvonnan voittajalle arvontapalkinto. Kunta tarjoaa paikalle saapuneille pientä purtavaa. Kahvila Tauko palvelee asiakkaita illan ajan.

Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan Kostia-areenan Facebook-sivulla.