Äitienpäivälounaalla lähiruokaa

Luopioisten kappeliseurakunnan Äitienpäivälounasta vietetään jälleen sunnuntaina seurakuntakeskuksessa. Tällä kertaa lounaspöytään on koottu lähiruokaa: Raaka-aineita ja tuotteita on saatu tai hankittu Aitoon Penttilästä, Tarja Ali-Kipparilta ja Kahvihuone Paulalta Kuohijoelta sekä Päivi Härkälältä Kyynäröltä. Uunijuuresten hunaja on kotoisin Peltosilta Salmentakaa ja perunalimppu Uotilan leipomosta. Ruokalista löytyy Pälkäneen seurakunnan kotisivuilta.

Kappalainen Janne Vesto kertoo, että jonotussaikaa pyritään lyhentämään kattamalla leivät ja juomat on pöytiin. Paikkoja voi varata lauantaihin asti p. 040 7120 563 / Vesto.

– Lounaalle voi edelleen tulla myös ilman ennakkovarausta. Ruokaa tehdään 120:lle hengelle. Ja maksu on tietenkin maun mukaan, Vesto lisää.

Lounaan ja täytekakkukahvien välissä Elisa Wathén kertoo nimikkolähettien työstä Kaukasiassa. Äitienpäivälounas alkaa klo 12.30.