Äitienpäivänä lauletaan Mamma Miaa leffassa

ABBAn ajattomaan musiikkiin pohjautuva hyvänmielen elokuvamusikaali Mamma Mia! Here We Go Again nähdään K-Kinossa äitienpäivänä 12. toukokuuta kello 14 toivottuna sing-along-näytöksenä. Laula mukana -versiossa kappaleiden sanat heijastetaan valkokankaalle ja katsojat pääsevät halutessaan laulamaan elokuvatähtien kanssa.

– Mamma Mia keräsi meillä viime syksynä satoja katsojia ja hyvän musiikkielokuvan katsoo mielellään uudelleenkin. Äitienpäivän kunniaksi järjestämme näytöksen, jossa ABBAn meneviä kappaleita saa laulaa oikein luvan kanssa, innostuu Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen.

– Mamma Mian lisäksi toukokuun elokuvina nähdään vielä Seitsimees laps helatorstaina sekä lasten elokuva Vili ja monsteriplaneetta. Elokuvakevät on ollut meillä vilkas ja eniten katsoja, 875 keräsi Risto Räppääjä ja pullistelija. Se oli lastenelokuviemme katsojaennätys, Kotilainen jatkaa.

Mamma Mian laula mukana -versiossa laulukohtausten tekstitys on englanniksi ja tekstin väri muuttuu karaokesta tutulla tekniikalla. Näin yleisön on helppo laulaa elokuvan tähtinäyttelijöiden kanssa pop-klassikoita. Dialogi on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi kuten elokuvan tavallisessakin versiossa.

Mamma Mia! -elokuvan ensimmäinen osa nousi kymmenen vuotta sitten yleisömenestykseksi ympäri maailman ja vuonna 2018 ilmestynyt Mamma Mia! Here We Go Again jatko-osa on jatkanut samalla tiellä.