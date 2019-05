Tulevana sunnuntaina vietämme äitienpäivää. Messussa meillä on kolmas sunnuntai pääsiäisestä, ja päivän antifonin alusta nimi ”jubilate” (riemuitkaa) sopii loistavasti tähän hetkeen. Seurakuntaa kehotetaan juhlimaan Kristuksen voittoa kuolemasta ja suuntaamaan katse kohti taivaan kotia. Jubilate-termi esiintyy myös monissa kirkkomusiikkiteoksissa. Monet historian säveltäjät ovat saaneet inspiraation riemuitsevasta ilmaisusta ja sävellysluettelot pursuavat ”Jubilate”-nimisiä teoksia.

Näin muusikkona, ja monia ylistysaiheisia sävellyksiä läpikäyneenä ja kuunnelleena, tuntuu että säveltäminen voi olla helpompaa kun aiheena on kärsimys, tuska, epätoivo ja kauhu. Juhlallisen musiikin säveltäminen kun on vaikeampaa. Helposti säveltäjä käyttää heti alussa jo koko esityskoneiston voiman ja sen jälkeen teos ei enää johda eteenpäin; suurempaa nousua ei ole luvassa ja kuoro lauloi jo fortensa alkupuolella. Ehkä orkesterikirjallisuus antaa enemmän mahdollisuuksia voimistuvaan lopetukseen. Kuorolaulajien äänivarat ovat rajalliset; ainakin amatöörikuoroissa, joissa helposti lauletaan ”tosi kovaa” jo ensimmäisen forte-merkinnän nähtyään. Täytyy kuitenkin myöntää, että ehkä J.S.Bachin ”Jouluoratorio” on onnistuneinta juhlallista musiikkia!

Mutta nyt on kesä tulossa. ”Riemuitkaa”-kehotus sopii myös tulevaan kesään. Valoisin ja kaunein aika vuodesta koittaa juuri. Luonnossa on vallalla vielä hetken ainakin vaalean vihreät sävyt. Kesäkautta juhlimme monin konsertein ja ulkoilmatapahtumin. Kesän musiikkituokiot kokoavat hurjan määrän kuulijoita joka viikko. Myös iltakonsertteja on luvassa. Kohtaamme seurakuntalaisia lyhyessä paidassa, shortseissa, moottoripyörän selässä, kantaessamme keyboardia keskellä metsäpolkua ja aivastellessamme siitepölystä. Saamme kyydin pienellä veneellä iltakirkkoon sylissämme virsikassi ja pieni jakkara, jota ei kuitenkaan lopulta tarvittu. Kesän ilme on rento, tuoksuva, valoisa mutta hieman haikea, koska kesä on niin lyhyt. Eli nyt…. Riemuitkaa! Jubilate!

Jukka Heroja

Kangasalan seurakunta, johtava kanttori