Pekka Kuisma voitti Olavi Sallinen -palkinnon vanhalla ambulanssillaan

Pekka Kuisma ja hänen kunnostamansa Volvo L202-ambulanssi saivat tämän vuoden Olavi Sallinen -palkinnon. Auton alusta on valmistunut vuonna 1949. Ambulanssikorin on valmistanut Ajokki Oy. Auto on katsastettu ja rekisteröity vuonna 1950. Sen rekisterinumero oli HJ-533, mikä sille nyt on palautettu. Volvo L202 oli Volvon kevyimmän kuorma-automallin alusta. Ajokki Oy oli silloin valtakunnallisesti merkittävä tamperelainen bussikorien valmistaja.

Auton tilaaja ja omistaja oli Tampereen kaupungin sairaalalautakunta. Omistus siirrettiin Tampereen kaupungin palolaitokselle vuonna 1961. Auto on palvellut Tampereen kaupungissa sairaankuljetusautona vuoteen 1971. Auton kunnostus on aloitettu vuonna 1993, mutta työ hidastui ja lopulta jäi kesken omistajan sairastuttua. Auto siirtyi nykyiselle omistajalleen vuonna 2014.

Tamperelainen syntyperä

Volvo-ambulanssi edustaa Suomessa tyypillistä sodan jälkeisen ajan sairaankuljetusautoa, jonka malli on otettu suoraan 1930-luvun Yhdysvalloista. Valitsijat arvostivat tänä vuonna erityisesti sitä, että ajoneuvolla on tamperelainen syntyperä ja historia sekä sen historia on tunnettu kokonaisuudessaan. Auton omistaja on haastatteluin selvitellyt auton käyttökokemuksia sekä kuljettajan että kuljettavien näkökulmasta. Auton historian kaikki luovutustodistukset ja rekisterikantakortit ovat tallessa.

Entistämisessä on säilytetty auton käsityövaltainen luonne, mikä tarkoittaa sitä, että korin epäsymmetrinen mitoitus on säilytetty ja siinä näkyvät vasarruksen sekä hitsauksen jäljet. Ne viittaavat siihen, että kori on käsin tehty, ehkä prototyyppi tai piensarjatuote. Auton väri on löytynyt alkuperäisistä osista. Sen restaurointihistoria on dokumentoitu.

Auton omistaa Ikkuna- ja ovihuolto Patruuna, joka on Pekka Kuisman yritys Myrskylässä. Pekka Kuisma on pitkäaikainen Tampereen Seudun Mobilistien jäsen. Hän on osallistunut esimerkiksi vuonna 1991 yhdistyksen kerhobussin entistämiseen. Hänellä on useita valmistuneita itse kunnostettuja ajoneuvoja ja uusia on tekeillä.

Palkinnon voi saada vain kerran

Olavi Sallinen -palkinto jaetaan Tampereen Seudun Mobilistit ry:n jäsenelle, jonka edellisen vuoden aikana museotarkastettu ajoneuvo on arvioitu vuoden huomattavimmaksi entistämistyöksi. Palkinnon sääntöjen mukaan Tampereen Seudun Mobilistit ry:n hallitus valitsee palkittavan. Tampereen Seudun Mobilistit ovat perustaneet palkinnon 6.5.1982. Siitä alkaen palkinto on jaettu vuosittain. Palkinnon voi sama henkilö saada vain kerran.