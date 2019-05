Pälkäneen kesänavaus lähestyy kovaa vauhtia. Kesä avataan lauantaina 25. toukokuuta kello 10-15, jolloin Onkkaalan kylänraitti täyttyy ihmisistä, liikkeiden huippuhyvistä tarjouksista ja mukavasta ohjelmasta. Esimerkiksi Muumit ovat tavattavissa K-Supermarketilla kello 11 ja 13.

Sydän-Hämeen Lehti aloittaa kesänavauksessa oman 90-vuotisjuhlavuotensa vieton. Kello 10–13 lehden toimistolla on tarjolla kahvia ja kastettavaa. Päivää vietetään asiaankuuluvasti 90-luvun hengessä. Kello 12 Sydiksen toimistolla esiintyy tämän vuoden The Voice of Finland -voittaja Markus Salo.