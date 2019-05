Uskoni ja Pyhä Henki

Eittämättä elämäni paras hetki on se, kun löysin tieni Jumalan luokse. Jälkeenpäin ymmärsin, että Hän oli kutsunut minua luokseen jo vuosia. Sen jälkeen, kun tunnustin, Hänet herrakseni olen saanut elämääni voimavaroja, turvan ja rauhaa levottomalle mielelleni. Olen saanut todistaa rukouksen voimaa. Olen kokenut aitoa johdatusta. Olen saanut tuntea kahden kristityn välisen rakkauden voiman. Olen myös saanut kokea monia upeita hengellisiä tilaisuuksia ja saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin. On ilo lähteä messuun tai Raamattupiiriin, puhumattakaan miestenpiiristä. Paljon olen saanut kokea upeita asioita ja se tunne, että Jeesus on rinnallani tukena.

Heti uskoni alkutaipaleella tunsin kuinka Jumala lähetti Pyhän Hengen minua polullani tukemaan ja ohjaamaan. Aluksi arastelin kertoa uskostani, mutta Pyhä Henki voimisti minua ja aloin siten uskaltaa puhua uskostani. Uskon myös siihen, että Pyhä Henki auttoi minua löytämään Raamatusta juuri ensimmäisenä ne kohdat mitkä elämääni parhaiten osuivat ja mitkä sieluani eniten puhuttelivat. Raamatusta on tullut minulle se tärkein kirja tässä elämässä. Paavali puhui Pyhän Hengen lahjoista, näitä on esimerkiksi kielillä puhuminen, parantamisen lahja yms. En tiedä itse vielä mikä omani on tai en ole sitä vielä ymmärtänyt. Tosin saatan sitä tehdä ja toteuttaa jo tietämättäni. Kaikille kristityille Jumala on kuitenkin jonkin lahjan luvannut tähän uskon elämään.

Pyhä Henki osoitti minulle myös pienuuteni Jumalan edessä. Se opetti minulle nöyryyttä ja sen kuinka tärkeää minun on luottaa Jumalan suunnitelmaan elämäni osalta. Pyhä Henki myös opetti minulle sen, että Jumalan ja minun suhde on kahdenvälinen. Olen elämäni vastoinkäymisten aikana ollut myös vihainen Jumalalle, että miksi minua näin kaltoin kohtelet? Tunteiden rauhoituttua olemme aina sopuun päässeet ja toisaalta nämä konfliktit ovat vain vahvistaneet uskoani ja luottamustani Herraani. Monesti kriisihetkellä tartun Raamattuun ja avaan sen umpimähkäisesti ja kas kummaa, se avautuikin juuri siitä kohtaa mikä auttaa juuri käsillä olevaan tilanteeseen.

Paavalin kirjeessä galatalaisille puhutaan Hengen hedelmästä. Niitä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämä tarkoittaa sitä työtä mitä Pyhä Henki ihmisessä tekee. Olen itse näihin rakastunut ja pyrin elämään sen mukaisesti. Toki, johtuen siitä, että olen vain ihminen, niin hairahduksia toki tulee. Onneksi virheeni huomattuani voin pyytää anteeksi antoa ja myös yrittää oppia virheistäni. Jumalan armo ja rakkaus on suuri!

Ilkka Naulapää