Pytingin kahvila Luopioisissa siirtyy vähitellen kesäkauteen. Viikkoon tulee lisää aukiolopäiviä ja tiskin taakse uusi kasvoja. Sitä ennen kuitenkin on jäljellä kaksi soppatorstaita. Tällä viikolla kauhan varressa ovat kevään viimeistä kertaa Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijat ja kahden viikon päästä Kukkian Maa- ja kotitalousnaiset. Kesäksi soppatorstait jäävät tauolle. Soppatorstain ideanahan on se, että opiskelijat valmistavat ja tarjoilevat ruuan, SPR saa tuotot ja Mikkolan Navetta tarjoaa tilat. Kahvila on joka torstai täynnä väkeä ja keitto maistuu.

Kesäkaudella kahvilassa järjestetään ainakin kolme pop-up ravintolatapahtumaa. Niistä ensimmäinen Hotkiva Hortoilija on jo toukokuun lopussa 25.5. ja teemana ovat villivihannekset, joiden paras sesonki on juuri nyt. Pop upin järjestää kartanon väki Rautajärveltä. Myöhemmin saadaan mukaan myös eksoottisempia makuja.

Koko kylä kukkimaan!

Ensi perjantaina 17. toukokuuta Pytingillä järjestetään perennanvaihtopäivä. Teemana on tuo tullessas, vie mennessäs eli voit tuoda perennoita, pensaita, juurakoita, taimia ja huonekasveja ja ottaa mukaan jotain muuta, mitä puutarhastasi vielä puuttuu. Jokaiseen kasvierään kannattaa laittaa sen nimi ja vaikka kukkivan kasvin kuvakin. Jos et löydä mieleisiäsi vaihtareita, voit sujauttaa kolikon tai pari laatikkoon.

Pääasia on, että saadaan kasvit liikkeelle ja lisää vihreyttä pihoihin, puutarhoihin ja parvekkeille. Tapahtuma alkaa kello 10 ja jatkuu niin kauan kuin kasveja on jäljellä – kokemus kertoo, että parhaat menevät nopeasti. Toisten tuomia kasvikasseja on hauska tutkia ja tehdä ehkä mieleisiäkin löytöjä.

Pytingin kahvila palvelee perjantainakin kello 10-14 innokkaita kasvin vaihtajia ja muita kahvinjanoisia.