Kangasalle rakennetaan markkinaan nähden liikaa

Kangasalle rakennetaan uusia asuntoja runsaasti. Nettipalvelu Etuovi.com kertoo, että vuonna 2019 tai myöhemmin valmistuvia asuntoja on Kangasalla myynnissä 280 kappaletta. Määrä on kova, sillä asukasmääriltäään samankokoisissa Tampereen kehyskunnissa Nokialla ja Ylöjärvellä ei ylletä samaan lukemaan. Nokialla tänä vuonna tai myöhemmin valmistuvia uusia asuntoja on kaupan 184 kappaletta, Ylöjärvellä vain 54 kappaletta.

Uusia kerrostaloasuntoja on tarjolla Liutussa ja keskustassa. Jos uusi rivitaloasunto on kiikarissa, kannattaa suunnata katse Vatialaan.

– Kangasalla rakennetaan liikaa markkinoiden kokoon nähden, sanoo OP-Kiinteistökeskus Kangasalan myyntipäällikkö Kai Käpylä.

Käpylän mukaan markkinat kyllä aikaa myöten tasaantuvat, eikä asuntoja jää myymättä.

Uusien asuntojen ylitarjonta ei ole kuitenkaan toistaiseksi näkynyt hintojen laskuna. Vuonna 2018 keskimääräinen neliöhinta Kangasalla oli 2112 euroa, kun se vuonna 2017 se oli 1959 euroa.

Tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä keskimääräinen neliöhinta laski 1803 euroon, mutta notkahdus johtuu siitä, ettei tänä vuonna valmistuneita uudiskohdekauppoja ole tehty kuin kaksi. Pian valmistuvat uudiskohteet Kuohunlähde ja Ompputarha nostavat keskimääräistä neliöhintaa toteutuneissa kaupoissa.

Uudiskauppa sahaa, käytettyjen kauppa tasaista

Kai Käpylä sanoo, että uudiskohdekauppa tekee markkoinoissa liikettä, käytettyjen asuntojen myynti pysyy samassa tasossa.

– Vanhojen kerrostaloasuntojen kauppa on käynyt samaan tahtiin kuin viime vuonna. Uusien kerrostalojen kauppa on hiljaista. Kerrostaloyksiöt ovat perinteisesti olleet ammattisijoittajien suosikkeja, mutta nyt niiden markkinoissa on pientä himmausta.

Käpylän mukaan pienten asuntojen hinnat ovat nousseet suuria nopeammin. Kerrostaloissa kehitys on ollut suotuisampaa kuin rivi- ja omakotitaloissa.

Rivitaloasunnoista helpoiten kaupaksi käyvät yksitasoiset rivitalot hyvillä neliöillä. Yli neljän huoneen asunnoissa pitää olla neliöitä 90:stä ylöspäin.

Kangasala on perinteistä omakotialuetta. Käpylän mukaan omakotitalo käy kaupaksi, jos se on hyvässä kunnossa eikä isoja remontteja tarvitse tehdä.

Kangasalan keskustassa ei ole juuri isoja perheasuntoja kerrostaloissa. Lapsiperheiden suosikkikohteita ovatkin nauhataajaman varrella olevat rivi- ja omakotitalot.

– Kaikki keskustasta muutaman kilometrin säteellä olevat kohteet käyvät kaupaksi. Reuna-alueet ovat näivettymässä. Se on koko maan laajuinen trendi, että ihmiset haluavat asua palveluiden lähellä.

Asuntoluototus kasvanut

Toimitusjohtaja Jyrki Turtiaisen mukaan OP Kangasalan asuntoluototus on kasvanut alkuvuonna 2019 suotuisasti, suunnilleen samaan tahtiin kuin vastaavana ajankohtana 2018.

Hypoteekkiyhdistyksen asuntoraportissa varoiteltiin, että viime kesänä noussut lainakatto vaikeuttaisi asuntolainan ottajien elämää.

– Vastuullisena toimijana olemme aina ennenkin korostaneet asunnon hankinnan yhteydessä omarahoitusosuutta, eivätkä viime vuonna muuttuneet lainakattovaateet ole vaikuttaneet asuntoluottojen määrän kehitykseen toimialueellamme.

Velallisille on hyvä uutinen se, että korkojen odotetaan pysyvän alhaisina.

– Markkinoiden odotukset korkojen noususta ovat varsin vähäisiä ja laskeneet entisestään.

Markkinat pitävät huolen

Kaupungin elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala kertoo, että Kangasalla on ilahduttavan kova pöhinä asuinrakentamisen suhteen. Näillä näkymin tahti pysyy kiivaana myös tulevina vuosina.

Nauhataajamassa on sekä lainvoimaisia että vireillä olevia uusia kaavoja, jotka mahdollistavat runsaan ja monipuolisen asuntorakentamisen. Muutaman vuoden kuluttua alkaa myös odotettu Lamminrahkan alueen rakentaminen.

– Markkinat pitävät huolen rakentamisen määrästä, eli rakennushankkeita ei käynnisty, jos asunnoille ei löydy tarpeeksi ostajia. Kaupunki ei voi juurikaan vaikuttaa yksityisten rakennushankkeiden käynnistymiseen, mutta kaupungin omia tontteja jaettaessa otamme huomioon muun muassa alueiden palveluverkon riittävyyden asukasmäärään nähden.

Malvialan mukaan asuntoja ei ole vielä valmistunut liikaa. Niiden runsaus hillitsee osaltaan asuntojen hintojen kehitystä.

Asuntoja valmistuu nyt eniten keskustaan ja tulevina vuosina myös Vatialaan, Lentolaan, Suoramalle ja ylipäätään nauhataajamaan sekä tulevaisuudessa Lamminrahkaan. Myös Pikonlinnassa ja Ruutanassa tapahtuu maltillista täydentymistä.

– Asuntorakentamisen painopiste on keskustassa ja nauhataajamassa tiheän joukkoliikenteen ja olemassa olevien monipuolisten palveluiden äärellä. Haja-asutusalueet halutaan ehdottomasti pitää elinvoimaisina ja kehittää myös niitä, mutta esimerkiksi asuinrakennusten rakennuslupahakemusten määrä haja-asutusalueille on selkeästi hiipunut entisistä ajoista. Maaseudulla rakentamista pyritään ohjaamaan olemassa olevan infran ja palveluiden läheisyyteen tukemaan kylien elinvoimaisuutta.

Kaupunkipientalotonteille uudet kaavat

Malviala sanoo, että tällä hetkellä kaupungilla on myynnissä 37 omakotitonttia eri puolilla kaupunkia.

– Rakentajat ovat hyvin tietoisia siitä, miltä alueelta tontin haluavat, joten tonttien kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Keskustassa oleva niin sanottu Urheilutien kaava sai alkuvuonna lainvoiman ja sieltä tulee lähivuosina tarjolle useita kaupunkipientalotontteja. Myös Linkosuon leipomon tuntumassa on valmistumassa kaupunkipientalotontteja käsittävä kaava. Tontteja voi yleensä joko ostaa tai vuokrata.

Malvialan mukaan rakentaminen hiipuu valtakunnallisesti huippumääristä.

– Uskon, että Kangasalla tullaan kuitenkin rakentamaan tavanomaiseen tahtiin. Näin siksi, että meillä on ja tulee olemaan hyviä tontteja hyvillä sijainneilla ja kaupunkimme imago on erinomainen. Myös yritystonttien määrä ja sitä kautta työpaikkojen määrä tulee lisääntymään huimasti.

Hän muistuttaa, etteivät asuinpaikan valintaan vaikuta ainoastaan sijainti ja palvelut, vaan myös vapaa-ajanvieton mahdollisuudet ovat tärkeitä.

– Kehitämme eri alueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta. Harjut, järvet, monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja kulttuuritarjonta vetävät ihmisiä puoleensa asumaan ja viihtymään. Toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto sekä joukkoliikenne ovat kermaa kakun päälle.

Kangasalan asuntomarkkinat

2017 2018 Myydyt asunnot 597 (käytetyt 452, uudet 145) 511 (käytetyt 437, uudet 74) Tontit 28 35 Vapaa-ajan asunnot 34 40 Keskineliöhinta 1959 e 2112 e

Suurin muutos on tapahtunut uudiskohteissa, joissa pudotusta on melkein puolet 71 kpl.

Tänä vuonna pientä laskua

2019 tammi-huhtikuussa on kauppoja koko Kangasalan markkinassa tehty 30 kpl vähemmän

2018: 190 kpl

2019: 160 kpl

Kalleimmat neliöhinnat

Etuovi.comissa Kangasalan kohteiden hintapyynnöt

Pelisalmi 4232 e/m²

Liuttu 3885,68 e/m²

Lihasula 3708,33 e/m²

Saarenmaa 3666,67 e/m²

Pikonlinna 3434,48 e/m²