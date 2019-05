Kangasalan yrittäjien kevätmarkkinoiden perinne jatkuu, mutta tänä vuonna karkeloidaan uusin kuvioin.

Markkinat siirtyvät rakennustyömaiden sävyttämästä ydinkeskustasta hattaranheiton verran väljemmille vesille, Pikkolan tapahtumakentälle Finnentien varteen. Uuteen paikkaan on pystytty suunnittelemaan omat teemakatunsa niin yhdistyksille, yrittäjille kuin käsityöläisillekin. Lapsille ja lapsenmielisille on saatu oma selkeä alueensa, ja ruokatarjontakin on ateriaostosten teon helpottamiseksi yhdistetty yhden jättimäisen teltan kupeeseen.

Tiiviissä yhteistyössä mukana ovat myös muun muassa Tredu ja 4H-yhdistys, ja tuttuun tapaan markkinoilla julkistetaan myös Vuoden kangasalalainen. Tapahtumassa esiintyy Herra Heinämäen lato-orkesteri.

Kevätmarkkinat avataan perjantaina 17.5.aamuyhdeksältä. Markkinat päättyvät kello 19 – mutta jatkuvat jälleen lauantaina kello 9–16.

Samoilla kulmilla, Pikkolan omenapuutarhassa, järjestetään perjantaina myös erillinen konserttitapahtuma Omppurokki. Sen tiimoilta on lapsiperheille tarkoitettua ohjelmaa kello 16-18 ja ulkoilmakonsertti kello 19-22.