Sahalahden Kontulassa esiintyy sunnuntaina 19. toukokuuta kello 17 Helsingin Työväen Orkesteri eli HTO, joka on yksi vanhimmista klassista musiikkia soittavista amatööriorkestereista Suomessa. Sen perusti vuonna 1927 Helsingin Konservatorion eli nykyisen Sibelius Akatemian viulunsoiton opettaja Eino Raitio.

Nykyisessä HTOn vakiokokoonpanossa on parikymmentä soittajaa: pitkän linjan harrastajia ja eläköityneitä ammattimuusikoita. Orkesterin ohjelmistossa on vaativaa klassista musiikkia ja vähän kevyempää viihdemusiikkia: Sahalahdella kuullaan muun muassa Mozartin, Bahmsin ja Shostakovitsin sävelmiä. Päätösnumerona on komea J. Straussin Radetzky-marssi.

Orkesteria johtaa Sahalahden konsertissa Jackie Shin. Mozartin Andantessa huilulle ja orkesterille on solistina Juhani Kaarnioja. Konsertin väliajalla on kahvitarjoilu.