HopeFestin päätähtenä Roni Samuel

Pälkäneen nuorille sekä nuorenmielisille ja myös vanhemmille on luvassa huikea lauantai-ilta, kun HopeFest alkaa Vilpolassa urheilukentän vieressä 18. toukokuuta kello 16.

Nuorisotapahtuma on jatkoa vuonna 2015 pidetylle Big Hope -tapahtumalle. Odotukset ovat taas korkealla. HopeFest-mainokset ovat näkyneet jo hetken aikaa katukuvassa, ja sosiaalisessa mediassa sen ympärillä on käynyt hyvä pöhinä.

HopeFestin päätähdeksi saapuu Roni Samuel eli vanhalta nimeltään RoisiRoni Helsingistä, joka on tällä hetkellä kuuma nimi. Tältä hiphop/rap-artistilta on lupa odottaa polttavan huikeaa keikkaa. Lisäksi tapahtumassa on myös Pälkäneen oma artisti Heli Patana. Lava on varattu myös muille huippumuusikoille ja artisteille.

Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.