Auto- ja tieliikennemuseo Mobilia Kangasalla tarjoaa tapahtumia koko päivän lauantaina 18. toukokuuta Toukokuinen lauantai käynnistyy keväisissä merkeissä, kun Mini Club Flying Finns starttaa kesäkautensa Mobiliassa. Mobilian ulkoalueelle odotetaan runsaasti Minejä yleisön ihasteltavaksi. Tänä kesänä Mineillä ja Mini-harrastajilla on erityistä syytä juhlaan, sillä Mini täyttää pyöreät 60 vuotta elokuun alussa. Päivän ajan Mobilia palvelee normaalein aukioloajoin ja lippuhinnoin.

Kun lauantai alkaa painua myöhäisiltapäivän puolelle, Tampereen seudun museot tarjoavat yleisölle mahdollisuuden seikkailla museokohteista toiseen aina yöhön asti. Mobiliassa Museoiden yön ohjelma alkaa jo kello 17, kun suurin osa muista kohteista aloittelee klo 18. Mikä erinomainen syy aloittaa museokierros Mobiliasta!

Mobiliassa Museoiden yön rannekkeella pääsee tietenkin tutustumaan kaikkiin näyttelyihin, ja illan mittaan järjestetään useita opastuksia niin näyttelyihin kuin normaalisti yleisöltä suljettuina oleviin kokoelmatiloihinkin. Illan helmi on taideruiskumaalari Simo Riikonen, joka saapuu paikan päälle yleisön tavattavaksi hänen töitään esittelevään Simo, autoihin ei saa piirrellä! -näyttelyyn.

Myös Mobilian kahvila on avoinna myöhäiseen iltaan. Kahvilassa on tarjolla nostalgisen 1970-lukua esittelevän Leveillä lahkeilla -näyttelyn hengessä retrohenkinen 70-luvun päivällinen. Museokauppa palvelee koko illan, ja lasten kanssa liikkeellä olevat pääsevät nauttimaan liikennepuistosta ilmaiseksi klo 17–19. Myös Mobilian museobussi on liikenteessä ja kulkee Mobilian ja Vapriikin väliä pariin otteeseen tapahtuman aikana.