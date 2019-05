FM Elina Syrjänen on saanut Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastolta 12 000 euron työskentelyapurahan padasjokelaisen kansankirjailijan Topias Leivon elämäkerran ja kirjoitusten julkaisemiseen.

Auttoisilla syntynyt, Padasjoen kunnan ja seurakunnan metsänvartijana työskennellyt Topias Leivo (1893–1979) oli monipuolinen kulttuuripersoona, kansankirjailija, runoilija, kansanperinteen

kerääjä, pelimanni ja lehtimies.

– Rahoituksen saaminen on mielestäni tärkeää, koska Leivon elämään liittyvä suullinen tieto on katoamassa ja olemassa oleva kirjallinen materiaali hajallaan tai hävinnyt, toteaa Syrjänen, jonka mielestä tuleva projekti on merkittävä erityisesti paikallishistorian kannalta.

Kangasalla asuva, Kouvolassa syntynyt Syrjänen työskentelee toimittaja-avustajana muun muassa Kuhmoisten Sanomissa. Aiemmin hän on toiminut kulttuurialalla sekä tiedottajana. Syrjänen on myös julkaissut omakustanteena kirjailijanimellä E. E. Leivo viikinkiajan Hämeeseen sijoittuvaa Kadonneen valtakunnan aikakirjat

-seikkailuromaanisarjaa.

Topias Leivo on Syrjäsen isoisä äidin puolelta