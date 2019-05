1929

Kangasalan Voitto perustetaan. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Aaku Saarinen. Harjoituspaikat laitetaan kuntoon kirkonkylässä sijainneen työväentalon pihaan. Aluksi KaVossa harrastetaan varsinkin yleisurheilua. Myöhemmin seuran aktiivit ovat mukana nykyisen Keskuskentän tekemisessä, ja seuran väkeä on myös kunnostamassa kenttää sotien jälkeen.

1950-luku

KaVossa alkaa pikaluistelutoiminta vuonna 1957. Lajista tulee paljon menestystä: vuonna 1966 Sirkka Järvinen on tyttöjen pikaluistelussa SM-kolmonen. 1970-luvulla KaVon luistelijat tekevät useita Suomen ennätyksiä, ja Kangasalta saadaan myös edustajia olympialaisiin: Olavi Köppä edustaa Suomea Innsbruckissa vuonna 1976 ja Jukka Salmela Lake Placidissa vuonna 1980. Vielä 1990-luvulla KaVon luistelijoita on mukana nuorten maajoukkueissa, mutta 1990-luvulla laji hiipuu lämpenevien talvien ja kirkonkylän pikaluisteluradan lopettamisen vuoksi.

1960-luku

Myös yleisurheilu kukoistaa Voitossa. KaVosta tulee Työväen Urheiluliiton valioluokan yleisurheiluseura. Vuonna 1993 Janne Lehtinen heittää moukarissa SM-mitaleille. Myös esimerkiksi pika- ja aitajuoksija Marko Vuojärvi kilpailee SM-tasolla.

1990-luku

Jalkapalloilu on aloitettu KaVossa vuonna 1973. Pikkuhiljaa jalkapallosta kasvaa seuran suurin laji. 1980-ja 1990-lukujen taitteessa Heikki Heinosen organisoima jalkapallokoulutoiminta kasvattaa seuraan uusia harrastajia. Seuran edustusjoukkue on pelannut neljännessä divisioonassa lähes koko historiansa ajan. Joitakin kausia edustus on pelannut myös sarjaporrasta ylempänä kolmosdivisioonassa. Ikämiespalloilijat napsivat edelleen lähes vuosittain SM-mitaleja futsalissa.

2000

KaVo tunnetaan monen lajin seurana, jonka toimintaan halutaan pitää matala kynnys. Yleisurheilun, pikaluistelun ja jalkapallon lisäksi KaVossa harrastetaan tai on harrastettu hiihtoa, voimistelua, painia, jääkiekkoa, pesäpalloa, koripalloa, lentopalloa, salibandya ja kaukalopalloa. Kaukalopalloa pelataan jossain vaiheessa jopa liigatasolla asti.

2010

Seuraan perustetaan frisbeegolfjaosto vuonna 2017. Lajikirjo saa lähiaikoina täydennystä, kun KaVossa aloitetaan piakkoin kävelyjalkapallotoiminta. – Laji on saavuttanut suurta suosiota Englannissa, seuran puheenjohtajana nyt 15 vuotta toiminut Mikko Hakala toteaa.