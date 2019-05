Tampereen ja Pirkanmaan kuntien yhteinen kulttuuripääkaupunkihaku etenee vauhdilla. Hakemus jätetään toukokuussa 2020 ja tällä hetkellä hankkeen teemoja luonnostellaan. Teemojen ideointiin kutsutaan mukaan kaikkien kumppanikuntien asukkaita.

Pälkäneellä järjestetään Pälkäneen yhteiskoulun auditoriossa 22.5. kello 18 asukasilta, Kulttuuripääkaupunki 2026 -etkot, jossa on mahdollista saada tietoa hankkeesta, keskustella sekä nostaa esiin ideoita yhteisten teemojen muodostamista varten. Teemojen pohjalta muodostetaan syksyllä 2019 erillisissä työpajoissa hankkeen varsinainen ohjelma.

Tilaisuudessa on mukana hankeorganisaation työntekijöitä. Lisäksi saadaan nauttia Hyvät Naiset ja Herrat –acappellayhtyeen musiikista.

Tilaisuus on avoin kaikille ja sinne on vapaa pääsy.