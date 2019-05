Riittääkö rukoukseksi pelkkä huokaus, kun lapsi pyllähtää puhtaalla haalarilla ensimmäiseen kuralammikkoon?

Entä riittääkö pelkkä huolestunut katse, kun isä hakee vielä yhden oluen vaikka kolmas erä ottelusta päättyy juuri?

Entä onko rukousvastaus esimerkiksi se, että auton ikkunaan ei tullutkaan sakkolappua vaikka pysäköintikiekko kiireessä unohtui? Onko pelkkä hiljainen ”kiitos” riittävä rukous?

Välillä oma rukoukseni on todellakin pelkkä huokaus tai mieleen nouseva laulunsäe. Aina en tiedä miten laulut mieleeni valikoituvat, ihan kuin joku niistä muistuttaisi. Eli tuleeko aloite tarvitsemaani rukoukseen kuitenkin ylhäältä? Joku muu tietää minun tarvitsevan rukousta?

Ensi sunnuntaina on Rukoussunnuntai. Sunnuntain kohdalla on alaotsikko ”sydämen puhetta Jumalan kanssa”. Raamattu luonnehtii rukousta esimerkiksi näin: ”älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa”(Fil.4:6).?

Rippikoulussa opetan nuoria että virsi on myös rukousta. Virret ovat jumalanpalvelusten ja toimitustemme lauluja. Virsivartti on lyhyt tuokio ennen messua, jossa sen päivän virret opetellaan.

Se on tulevanakin sunnuntaina kello 9.30 ennen messua Kangasalan kirkossa. Tarkoitus on laulaa ja harjoitella seurakunnan kanssa läpi messussa olevat virret. Tunnelma kirkossa on mukava ja leppoisa, ja paikalla on aika hyörinä, kun messuryhmä valmistautuu kohta alkavaan messuun. Näin ääni vähän lämpenee, ajatus ja pää heräävät, koska laulaminen lisää hapenottokykyä ja verenkiertoa. Kehoon leviää fyysisesti hyvä olo, koska laulaminen tekee hyvää meille jokaiselle. Tärkeää ei ole laulaako ”oikein” vai ”väärin”, vaan kaikki laulu vapauttaa kehoa jännitteistä. Virsivartin aikana harjoitellut virret eivät tunnu niin uusilta messun aikana. Voit keskittyä messun viettämiseen, sen teksteihin ja tunnelmaan.

Tervetuloa rukoilemaan lausuen ja laulaen!

Jukka Heroja

johtava kanttori