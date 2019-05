Kurjuus on jaettava tasan

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selittää (SHL 2.5.2019) luonnontilaisten järvien alhaisia vedenkorkeuksia kuumalla kesällä ja vähäsateisella syksyllä. Väitteet tietysti pitävät paikkansa ja emme näille asioille mitään voi. Sama taivaalta tulevan veden vähyys koskee luonnollisesti myös säännösteltyjä järviä. Siitä huolimatta vedenkorkeus esimerkiksi Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä on ”ajankohtaan nähden selvästi keskimääräistä korkeammalla”. Näin, vaikka ”Valkeakosken juoksutusta on voitu luvan puitteissa rajoittaa elokuusta alkaen, jotta vedenkorkeus ei laske liikaa.” On taidettu aloittaa liian myöhään ja liian pienellä rajoituksella, kun Vanaja on ehtinyt täyttyä (yläpuolen vedestä) ”selvästi ylitäyteen”.

Asiaa täytenä maallikkona arvioiden näyttäisi siis siltä, että säännöstelysäännöt joko eivät salli riittäviä korjaustoimia tai ELY käyttää työkalujaan säästellen ja tehottomasti. Niin tai näin, ei voi olla hyväksyttävää, että ylä- ja alajuoksun vesitilanteessa voi vallita näin suuri epätasapaino. Voisiko ELY sanojen sijasta vihdoin ryhtyä tekoihin, vaikka ajamalla juoksutussääntöihin mahdollisesti tarvittavat muutokset tai, jos säätövara riittää, käyttämällä sitä maksimaalisesti. Yhden Vanajan takia ei koko Längelmäveden ja Hauhon reitin laajoja vesistöjä voi pitää lähes kuivillaan.

Kurjuuden kuningas

PS: Kukkiaan ei Valkeakosken juoksutus vaikuta, vaan sen sijaan ”reikä järven pohjassa” Kukkianvirralla.